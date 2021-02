Neue Muskelspiele Washingtons

U.S. Navy/imago images Die »USS John S. McCain« am Donnerstag in der Straße von Taiwan

Kein Ende der militärischen Muskelspiele Washingtons: Erstmals seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joseph Biden haben die Vereinigten Staaten ein Kriegsschiff durch die Straße von Taiwan geschickt. Wie die US-Pazifikflotte am Donnerstag mitteilte, durchquerte der Zerstörer »USS John S. McCain« die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und der Insel Taiwan im Rahmen einer »Routinemission«.

Die Fahrt der »USS John S. McCain« sei Zeichen für »das Bekenntnis der USA zu einem freien und offenen Indopazifik«, erklärte die US-Pazifikflotte. Das taiwanische »Verteidigungsministerium« bestätigte die Durchfahrt.

Die Regierung der Volksrepublik China erklärte laut der Nachrichtenagentur Xinhua, sie beobachte die Situation »genau«. China bleibe »in höchster Alarmbereitschaft« und werde »zu jeder Zeit auf alle Bedrohungen und Provokationen« reagieren und »seine Souveränität und territoriale Integrität entschlossen sicherstellen«, sagte in Beijing der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin.

Unterdessen werden die Provokationen gegenüber Beijing auch auf anderer Ebene fortgesetzt. Am Mittwoch (Ortszeit) forderte eine Gruppe von US-Senatoren, die Olympischen Winterspiele 2022 nicht wie bislang geplant in Beijing austragen zu lassen. Die chinesische Regierung begehe »Völkermord« an den muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang, beschränke die Menschenrechte der Bürger in der Sonderverwaltungszone Hongkong und bedrohe Taiwan, begründete der Republikaner Richard Scott in Washington die Forderung.

Scott und sechs Fraktionskollegen appellieren in einem Resolutionsentwurf an das Internationale Olympische Komitee (IOC), die Winterspiele neu auszuschreiben. Die Spiele sollten in einem Land stattfinden, »das die Menschenrechte anerkennt und respektiert«, heißt es darin. Zuvor hatten am Mittwoch rund 180 »Menschenrechtsgruppen« an Staats- und Regierungschefs appelliert, die Winterspiele in Beijing zu boykottieren. (Xinhua/AFP/jW)