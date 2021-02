Superzocker Deutsche Bank

imago images/sepp spiegl Trotz Pandemie: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will auch 2021 weiter Gewinne anhäufen

Krise lohnt sich: Ausgerechnet im Pandemiejahr 2020 hat das Skandalgeldhaus Deutsche Bank wieder fette Profite eingefahren – eine Premiere seit 2014. Der Vorsteuergewinn fiel mit etwas über einer Milliarde Euro noch besser aus als vom Vorstand erwartet, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Die Bank weist damit 624 Millionen Euro Überschuss aus. Nach Abzug von unter anderem Zinszahlungen an die Inhaber bestimmter Anleihen, entfallen am Ende mehr als 113 Millionen Euro Gewinn auf die Aktionäre des Frankfurter Dax-Unternehmens. Doch dem Konzernchef Christian Sewing reicht das nicht. Dieses Jahr, ist er sich sicher, wird das Kapital trotz Corona weiter Profite anhäufen dürfen: »Wir sind nachhaltig profitabel und zuversichtlich, dass der insgesamt positive Trend 2021 auch in diesen schwierigen Zeiten anhält.«

Die schwarzen Zahlen hat die Deutsche Bank vor allem der Zockerabteilung Investmentbanking zu verdanken. Hier sprudelten die Gewinne nur so, obwohl das Management laut eigenen Angaben die Sparte im Zuge eines Konzernumbaus im Sommer 2019 zurückfahren wollte. Es sei kein Wunder, dass das nicht geschehen ist, sagte Alfred Eibl, Zuständiger für das Thema Finanzmärkte bei ATTAC, am Donnerstag im jW-Gespräch. »Die Umwälzungen auf dem Markt in solchen Krisensituationen führen dazu, dass Unternehmen andere aufkaufen. Dabei spielt das Investmentbanking eine wichtige Rolle.« Den von Sewing proklamierten Umbau bekommt vor allem die Belegschaft zu spüren: Bis Ende 2022 soll die Zahl der Beschäftigten um etwa 18.000 auf weltweit 74.000 gedrückt werden – und der Kahlschlag trifft nicht nur Banker.

Seit vergangenem Sonnabend befindet sich ein Großteil der 650 Callcentermitarbeiter des Geldhauses in Berlin und Essen in einem unbefristeten Streik, und ein Ende des Tarifstreits ist nicht in Sicht. »Es ist nicht nachvollziehbar, warum für sie kein Geld da sein soll, wenn gleichzeitig Boni für die Investmentbanker deutlich steigen«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Roman Eberle noch am Dienstag gegenüber Reuters. In der Tat soll der Bonustopf einem Insider zufolge um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro aufgestockt werden. Gleichzeitig gehören die Beschäftigten in den Callcentern zu den Geringverdienern – die Prioritäten des Konzerns sind klar.

Das vergangene Jahr war nicht nur für Sewings Haus ein gutes; das gesamte Großkapital geht aus 2020 als Gewinner hervor. Man denke hier nur an Amazon, Tesla, Apple, Google oder Facebook, deren hochgeschnellte Aktienkurse Bossen und Aktionären Milliardengewinne gebracht haben. Auf der anderen Seite sind die Verlierer der Coronakrise auch schon längst ausgemacht. Von Einkommensverlusten infolge der Pandemie sind hierzulande überdurchschnittlich oft Menschen betroffen, die schon zuvor eine prekäre Position auf dem Arbeitsmarkt hatten, so eine im November veröffentlichte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. In der unteren Einkommensgruppe mit maximal 900 Euro netto monatlich hatten demnach rund 48 Prozent der Betroffenen mit ökonomischen Verlusten zu kämpfen. Ein Grund für die zunehmenden Ungleichheiten sieht ATTAC-Mann Eibl in der aktuellen Konjunkturpolitik: »Das Geld fließt zu den Vermögenden«, erklärte er. Durch Anleihekäufe der EZB beispielsweise würden Banken direkt von der Notenbank finanziert. Er fordert: »Es muss viel genauer kontrolliert werden, wo das Geld hinfließt.«