Das Maß der Macht

Nicht Qualität und Sorgfalt sind es, die in unsrer von »Blödmaschinen« dominierten Zeit dazu führen, Anerkennung und Bekanntheit zu erzielen. Wo der medial vielfältig transportierte Sager allemal schneller zum Signum von Bedeutsamkeit führt als die mühsam gewonnene Einsichtsfähigkeit in die Verhältnisse, bleiben Wissenschaftler wie der 1936 in Kassel geborene Peter Römer an der Peripherie öffentlicher Geschehnisse – zumal dann, wenn es ihnen persönlich zuwider ist, die Ökonomie der Aufmerksamkeit durch akademische Ellbogenarbeit und telegenes Gewäsch zu »befruchten«. Es ist also nicht nur persönlicher Freundschaft geschuldet, Peter Römer heute zu seinem 85. Geburtstag zu gratulieren – es ist auch ein kleiner sachlicher Versuch, auf sein Werk hinzuweisen. Drei Themenbereiche lassen sich aus seinem wissenschaftlichen Schaffen herausheben:

Da ist zunächst seine Monographie über »Entstehung, Rechtsform und Funktion des kapitalistischen Privateigentums« (1978). In deutscher Sprache gibt es bis heute keine vergleichbare marxistische Arbeit. Sie ist ein Glanzstück materialistischer Rechtswissenschaft. Römer macht verständlich und anschaulich, warum die Eigentumsfrage die entscheidende politische Frage ist – und auch bleibt. Gewiss, für Marxisten eine fundamentale Selbstverständlichkeit, aber erst durch Römer wird diese Selbstverständlichkeit historisch konkret und der rechtlichen Entwicklung in Deutschland folgend nachvollziehbar. Ein Standardwerk.

In vielen Aufsätzen hat Römer das Werk seines Lehrers Wolfgang Abendroth gerühmt und klarsichtig auf den unverzichtbaren demokratischen Gehalt von dessen Lehre hingewiesen; wenige andere nur haben den grundsätzlich autoritären und letztlich rechtsfeindlichen Gehalt von Carl Schmitts Schriften so deutlich herausgearbeitet wie Peter Römer; und überhaupt niemand anderer hat sich aus materialistischer Sicht so gründlich, kenntnisreich und angemessen mit dem Rechtspositivismus von Hans Kelsen beschäftigt. Dass erst unlängst eine Biographie über diesen erschienen ist, in der Peter Römers zahlreiche Arbeiten zu Kelsen nicht einmal erwähnt werden, ist Zeichen eines »Wissenschaft« genannten Betriebes, der seinen ehemals selbst aufgestellten Kriterien von Objektivität und Sorgfalt nicht mehr entsprechen will.

Peter Römer hat 1989 ein Buch unter dem Titel »Im Namen des Grundgesetzes. Eine Streitschrift für die Demokratie« publiziert. Er hat damit eine verlässliche verfassungspolitische Orientierung geliefert. Mit diesem Werk kann der »Kampf für ein demokratisches Verfassungsrecht« geführt werden, weil Römer sowohl die Funktionalität des Rechts (also seine Qualität, als Mittel der Macht zu dienen), als auch dessen Normativität (also garantiertes Maß der Macht zu sein) ernst nimmt. Bei jeder einzelnen Verfassungsvorschrift sei zu prüfen, welche Interessen verfassungsmäßig verankert und abgesichert worden sind – Römer sorgt damit für eine erfrischende Desillusionierung all jener, die platitüdenhaft immer nur wiederholen, dass ganz allgemein »die Verfassung« das Ergebnis von Klassenkompromissen sei. Mit diesem Buch ist es Römer gelungen, Standards für ein linkes Verständnis des Verfassungsrechts zu setzen.

Fast nebenbei hat Peter Römer über die Jahre eine Vielzahl von rechtstheoretischen Beiträgen geliefert, in denen sich seine analytische Akribie auf durchaus bewundernswerte Weise mit den Vorzügen historisch-materialistischer Einsichtsfähigkeit paarte. Hier liegt ein Schatz, der noch zu bergen ist.

Es gibt viele Dutzende juristische und politische Einsichten von Peter Römer zu beziehen, die nicht ausreichend rezipiert oder gar diskutiert werden. Nicht selten zeichnen sich seine Texte durch feine Stilistik und nicht minder starke Anschaulichkeit aus. Wenn er etwa vor fast 40 Jahren mahnte, dass sich die NATO als kollektives Sicherheitssystem zu den völkerrechtlichen Systemen kollektiver Sicherheit so verhalte »wie die Vergesellschaftung des Kapitals in den Aktiengesellschaften zum vergesellschaftlichten Eigentum im Sozialismus. Der Widerspruch, der darin liegt, die eigene Sicherheit auf Kosten der anderen zu erlangen, ist nicht aufgehoben, sondern verschärft«; oder wenn er Anfang der 1990er Jahre die angezielte »neue Verfassung« klarsichtig und bis heute gültig kommentierte als »Verfassungsgebung durch das Volk als Mittel zur Abschaffung der verfassunggebenden Gewalt des Volkes und abschließenden Befestigung des Bestehenden«. Wohl wahr.

Mitunter führt linke Überschwenglichkeit dazu, dem Grundgesetz Inhalte zu unterstellen, die dort gar nicht enthalten sind. Peter Römer hat sich im Anschluss an Wolfgang Abendroth und Helmut Ridder immer wieder vehement für eine realistische und juristisch korrekte Interpretation des Grundgesetzes ausgesprochen. Wir sollten auf diesem Gebiet sein Credo beherzigen: »Geduld üben, Resignation vermeiden und Art. 146 GG (der die Ablösung des GG durch eine andere Verfassung ermöglicht, jW) seinem Sinngehalt und seinem Wortlaut nach verteidigen«.

Ach, hätten wir doch nur mehr von seiner Sorte! Möge uns Peter Römer noch lange erhalten bleiben. Ad multos annos!