Zu Faschismus und Rassismus in den USA

#RLK2021. Jetzt online ansehen: Donna Murch, Historikerin an der Rutgers-Universität in New Jersey, erläuterte im Januar auf der XXVI. Rosa-Luxemburg-Konferenz 2021 unter Bezugnahme auf die US-Tradition von Black-Radical-Thinkers den Begriff des »Rassenfaschismus«. Aus dieser Perspektive analysierte sie in ihrem Vortrag das Phänomen Donald Trump und zeigte die Kontinuität von Sklaverei und kolonialer Enteignung. (jW)

https://www.jungewelt.de/rlk2021_murch