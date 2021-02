Haft für »Anschreien«

imago sportfotodienst Nicht laut werden: Polizeieinsatz gegen Fußballfans in Nürnberg (17.5.2008)

Die bayerische Justiz dreht an der Repressionsschraube. Am Dienstag schickte das Landgericht Nürnberg-Fürth einen linken Aktivisten für ein Jahr und zwei Monate ins Gefängnis, weil er eine Polizistin bedroht und als »Bullenschlampe« beschimpft haben soll. Ein zweiter Angeklagter erhielt in dem Berufungsverfahren zehn Monate Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 1.500 Euro. Linke Gruppen aus der gesamten BRD solidarisierten sich in den sozialen Netzwerken mit den Angeklagten: Es sei überzogen, dass das Gericht für das »Anschreien von Polizisten« Haftstrafen verhängt habe. Auch die Rote Hilfe und der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) kritisierten das Urteil.

In dem Verfahren ging es um einen Vorfall von Ende Juni 2019 auf dem Jamnitzerplatz im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Der Platz ist im Sommer Treffpunkt junger Leute, was den neu zugezogenen gutsituierten Anwohnern missfällt. Seit Jahren wird der Jamnitzerplatz mit Polizeikontrollen überzogen, bei einer dieser Kontrollen kam es zu dem Vorfall. Vom linken Szenetreff »Schwarze Katze« aus ging eine Gruppe von 40 bis 60 Personen mit Sprechchören wie »Bullen raus aus Gostenhof« auf mehrere Polizisten zu und umringte diese. Die Polizei zog sich daraufhin zurück.

Aus der Gruppe der Aktivisten pickten sich die Beamten im Nachhinein zwei heraus: einen mittlerweile 52jährigen Mann als »Rädelsführer« und einen 33jähirgen Studenten, der sich einer Polizistin mit einer Holzlatte genähert und sie als »Bullenschlampe« beleidigt haben soll. Das Amtsgericht Nürnberg verurteilte die beiden im Oktober 2020 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, den 52jährigen zu 15 und den 33jährigen zu 18 Monaten Haft. Das Landgericht setzte die Strafe für den Älteren zur Bewährung aus und minderte die Strafe des Studenten um vier Monate.

Für den Nürnberger Anwalt des 33jährigen, Iñigo Schmitt-Reinholtz, ist das Strafmaß abwegig. »Es geht hier nur um Verbalinjurien, es gab nicht mal einen Schubser«, erklärte er am Mittwoch gegenüber jW. Sein Mandant sei nur von einer Polizeizeugin identifiziert worden. Bei der dafür durchgeführten, sogenannten Wahllichtbildvorlage sei gegen Richtlinien verstoßen worden. Das Urteil habe politische Motive, kritisierte der Anwalt: »Der Staat will Flagge zeigen.« Proteste gegen die Polizei wie auf dem Jamnitzerplatz sollten abgestraft werden. Darauf deuteten Äußerungen aus der bayerischen Justiz, dass man dort keine »No-go-Area« dulden werde. Schmitt-Reinholtz kündigte Revision gegen das Urteil beim Bayerischen Obersten Landesgericht an.

Henning von Stoltzenberg vom Bundesvorstand der Roten Hilfe bezeichnete das Urteil als »Testballon und Machtdemonstration der Repressionsbehörden«. Offensichtlich solle gezeigt werden, dass jeder, der sich in Maßnahmen der Polizei einmische, mit Haft oder empfindlichen Bewährungsstrafen zu rechnen habe. Wenn Aktivisten schon wegen »gefühlter verbaler Gewalt« verknackt würden, so Stoltzenberg, öffne das »der Willkür Tür und Tor«. »Sie ziehen die Schraube an, weil sie es können«, sagte er und forderte zu Protesten gegen die Repressionsverschärfungen auf.

Der Kieler Anwalt Björn Elberling, Mitglied im Bundesvorstand des RAV, bezeichnete das Urteil gegenüber jW als »logische Konsequenz der populistischen Debatte um angeblich zunehmende Gewalt gegen Polizisten«, die von den Polizeigewerkschaften angeheizt werde. Die Antwort auf die Frage, wo beim »Anschreien« von Polizisten die Grenze zwischen legitimer Kritik an polizeilichem Vorgehen und »Drohung mit Gewalt« verlaufe, sage etwas »über die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft« aus. Elberling verwies darauf, dass der Widerstandsparagraph im Strafgesetzbuch »ursprünglich den Zweck hatte, dass Personen, die Widerstand leisten, milder bestraft werden«. Hintergrund sei, dass Interaktionen zwischen Polizisten, die das staatliche Gewaltmonopol ausüben, und Bürgern »ein erhebliches Ungleichgewicht aufweisen«. Der Diskurs der letzten Jahre habe das ins Gegenteil verkehrt. Die Verschärfung des Widerstandparagraphen 2017 habe »ein Sonderrecht für Polizisten« geschaffen.