Programmhinweis

Berlin. Fananwalt René Lau ist begehrt. Der jW-Kolumnist ist einer der bekanntesten Verteidiger der Rechte von Fußballfans, weshalb ihn in letzter Zeit gleich mehrere Podcast-Macher eingeladen haben. So erschien am Dienstag die neue Folge von »drei90«, wo Lau ab Minute 78 über die Datei »Gewalttäter Sport« und deren Zuwachs während Corona spricht (jW berichtete). Bereits vor einer Woche widmete ihm der Sportrecht-Podcast »Liebling Bosman« eine ganze Sendung, wo er aus seiner täglichen Arbeit als Anwalt von Fans berichtet, die von der Ordnungsmacht drangsaliert werden. Hören Sie mal rein, es lohnt sich. (jW)

■ kurzelinks.de/drei90-Fananwalt

■kurzelinks.de/LieblingLau