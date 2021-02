Gedenkstätte Auschwitz für Besucher geöffnet

Warschau. Die Gedenkstätte des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau ist ab 1. Februar wieder für Besucher geöffnet. Man habe für die Besucher eine spezielle Besichtigungsstraße ausgearbeitet, so dass der Bewegungsfluss in eine Richtung laufe und Begegnungen auf ein Minimum beschränkt seien. Das teilte die Gedenkstätte am Sonntag mit. Polens Regierung hatte am Donnerstag eine Lockerung des Shutdowns verkündet. (dpa/jW)