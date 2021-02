Von Lincoln bis Twain

Der US-Schauspieler Hal Holbrook ist der New York Times zufolge im Alter von 95 Jahren gestorben. Holbrook war berühmt vor allem für die Darstellung des US-Schriftstellers Mark Twain in einer von ihm konzipierten Einmannshow, für die er 1966 den US-Theaterpreis Tony als bester Schauspieler erhielt. Hinzu kamen diverse Fernsehfilme und -serien, etwa »Lincoln« aus dem Jahr 1974, in der Holbrook den früheren US-Präsidenten Abraham Lincoln (1809–1865) spielte. Für diese und andere Darstellungen im Frensehen bekam er insgesamt fünfmal den »Emmy Award«, den US-Fernsehpreis. Eine Oscar-Nominierung gab es für seine Rolle als väterlicher Freund in dem Aussteigerdrama »Into the Wild« (2007). (dpa/jW)