So etwas wie politische Pornographie

imago/United Archives Die größte Obszönität des Films ist seine entnervend geschmäcklerische Gutbürgerlichkeit: Jeanne Moreau als gelangweilte Ehefrau

»Verschwörung ist so natürlich wie Atmen«, schrieb der Literaturwissenschaftler Kenneth Burke (1897–1993) einmal, und der neoliberale Philosoph Karl Popper (1902–1994) sah in Verschwörungen »ein typisches soziales Phänomen«. Zwangsläufig bleibt es nicht aus, sich damit befassen zu müssen.

Der bekannteste deutsche Verschwörungsexperte ist der Tübinger Amerikanist Michael Butter. Sein Opus mag­num ist das vor drei Jahren erschienene Buch »Nichts ist, wie es scheint. Über Verschwörungstheorien«, in dessen Einleitung Butter schreibt, dass der Begriff »Verschwörungstheorie« zu einem festen Bestandteil des alltäglichen gesellschaftlichen Diskurses geworden sei: »Man begegnet dem Wort mittlerweile beinahe wöchentlich in den Abendnachrichten oder in der Zeitung. Eine Erklärung, warum eine bestimmte Idee als ›Verschwörungstheorie‹ bezeichnet wird, gibt es in solchen Fällen allerdings nicht. Offensichtlich haben wir alle ein intuitives Verständnis davon, was eine Verschwörungstheorie ist. ›Ich erkenne sie, wenn ich sie sehe‹, hat ein amerikanischer Richter bekanntlich einmal über Pornographie gesagt, und genauso geht es den meisten von uns mit Verschwörungstheorien.«

Obszönes Material

Der Begriff (»eine bestimmte Idee«) zieht offensichtlich ein – diffuses, obszönes, nichtsdestotrotz für die Allgemeinheit etabliertes – Textgenre nach sich, dessen Erkennungsmerkmale »intuitiv« erfasst werden, so stark sind die Konventionen des Genres und so unmissverständlich seine »Marker«, dass die Einordnung (wie bei einem Klischee) bereits quasi automatisch erfolgt. Verschwörungstheorien sind, sozusagen, politische Pornographie.

Diese Analogie ist nicht neu und nicht zuletzt historisch motiviert. In seinem Buch »Conspiracy« (1997) schreibt der US-amerikanische Historiker Daniel Pipes: »In der Tat konstituieren verschwörungstheoretische Schriften eine (allerdings eher politische als sexuelle) Form der Pornographie im beinahe buchstäblichen Sinn. Beide Genres wurden ungefähr zur selben Zeit, den 1740ern, populär.«

Bei dem von Butter angeführten »amerikanischen Richter« handelt sich um Potter Stewart, von 1958 bis 1981 am Supreme Court der USA. Das geflügelte Wort – »I know it when I see it« – steht in seiner zustimmenden Urteilsergänzungsbegründung des Falles »Jacobellis v. Ohio« (1964). Hier die relevante Passage: »Das Strafrecht ist im verhandelten Bereich verfassungsgemäß ausschließlich auf Hardcore-Pornographie anwendbar. Ich werde hier nicht weiter den Versuch unternehmen, solcherart Material zu definieren, das nach meinem Dafürhalten dieser stichwortartigen Beschreibung entspricht, und möglicherweise könnte mir dies auch niemals nachvollziehbar gelingen. Aber ich erkenne es, wenn ich es sehe, und der diesen Fall betreffende Kinofilm gehört nicht dazu.«

Der Richter ist vorsichtig genug, sich um eine nähere Definition dessen, was sein Urteil notwendig gemacht zu haben schien, erfolgreich herumzudrücken. Auch das eine Gemeinsamkeit von Verschwörung und Pornographie: Man kreist sie ein, unablässig, aber man findet sie nicht. Doch um was für einen Fall handelte es sich nun bei »Jacobellis v. Ohio«, und welchen Film betraf er?

Es geschah am 13. November des Jahres 1959. Nico Jacobellis, Manager und Filmvorführer des Kinos »Heights Art Theater« in Ohio, wurde während einer Vorführung von Louis Malles Film »Les Amants – Die Liebenden« verhaftet. Er hatte den Film trotz einer Verbotsverfügung der örtlichen Behörden gezeigt. Die Anklage lautete: Besitz und Vorführung obszönen Materials.

Sowohl der Besitzer des Kinos als auch der Inhaber der internationalen Verleihrechte von »Les Amants«, Zenith International Films, witterten eine einmalige Chance für die Promotion des Films und führten einen vier Jahre währenden Prozess – bis zur höchsten Instanz, dem Supreme Court. Ihre Erfolgschancen waren von Beginn an hoch. Die größte Obszönität des Films ist wahrscheinlich seine entnervend geschmäcklerische Gutbürgerlichkeit: Sexgott Johannes Brahms.

Verschwörung der Vollidioten

»Die Liebenden« beginnt als eine Art Salonkomödie, in der Jeanne Moreau als unendlich unbeschäftigte großbürgerliche Ehefrau eine Affäre mit einem Polospieler hat. Es folgt der romantische Ernst einer Affäre mit einem Studenten ihres Mannes. Sie verlässt ihre Familie. Höhepunkt des Films ist eine elaborierte Liebesszene mit Brahms-Soundtrack, in der tatsächlich kurz die Brustwarze von Jeanne Moreau zu ­sehen ist. Entscheidender aber ist die Großaufnahme ihrer Hand mit dem mehr als deutlich erkennbaren Ehering auf dem Bettlaken.

Um zu begreifen, dass es sich hierbei nicht um Hardcore-Pornographie handelt, braucht es kein geübtes Richterauge. Für den zwischenzeitlich prominent gewordenen Filmvorführer Jacobellis hingegen bedeutete der Fall nichts als Ärger. Die Polizei durchsuchte wiederholt seine Wohnung, um weiteres »obszönes Material« zu finden. »Einmal beschlagnahmte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung nach einem anonymen Hinweis eine Schallplatte mit dem Titel ›The ­People, Yes‹. Ihrer Annahme nach handelte es sich um Propagandamaterial der Kommunistischen Partei. Zu ihrer Enttäuschung musste sie feststellen, dass es sich dabei lediglich um eine Aufnahme der Lesung der Gedichte von Carl Sandburg handelte« (Jon Lewis: »Hollywood v. Hard Core – How the struggle over censorship saved the Modern Film Industry«, 2002). Wie auch sollte ausgerechnet der kommunistenjagenden Polizei im Cleveland der 1960er der Titel eines der bekanntesten Gedichte der bewegten 1930er bekannt sein? (»The People, Yes« erschien 1936.)

Im vergangenen Jahr erinnerte sich der Journalist Thomas Frank an Sandburgs Gedicht, in seinem Buch »The People, No – A Brief History of Anti-Populism« heißt es: »When have the people been half as rotten / As what the panderers to the people / Dangle before crowds?« (Wann ist das Volk wohl je so verkommen gewesen wie all das, mit dem die Zuhälter des Volkes die Menge ködern.) Frank erzählt darin die traurige politische US-Geschichte der letzten Jahrzehnte nach, die wachsende Massenfeindlichkeit gerade der linksliberalen akademischen »Eliten«, die im aktuellen politischen Konflikt zwischen Populismus und der Technokratie der »Experten« ihren zugespitzten Ausdruck findet: »Populisten sind Kreaturen der Intuition und der kindischen Impulse, während die Eliten die Expertise der Experten akzeptieren.«

Die Masse, der Pöbel, frisst immer das falsche (billige) Fleisch, leugnet die Klimakrise, fährt die falschen Autos, wählt die falschen Politiker, trägt die falschen Masken usw. Massenfeindlichkeit, gleichsam die Verschwörung der Vollidioten, heißt die politische Pornographie der Gegenwart.