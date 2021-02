Evakuierung und Aufnahme von Flüchtlingen aus Elendslagern an EU-Grenzen

Giannis Papanikos/AP/dpa Flüchtlinge versuchen, die Befestigungen an der griechisch-türkischen Grenze zu überwinden (Kastanies, 7.3.2020)

Pro Asyl forderte am Dienstag die Evakuierung der Flüchtlinge aus den Elendslagern vor und an der EU-Grenze sowie eine deutsche Vorreiterrolle bei ihrer Aufnahme:

(…) »Die systematischen Pushbacks an der EU-Grenze müssen gestoppt werden. Deutschland hat Platz, es gibt weder vor Europas Grenze in Bosnien noch auf den griechischen Inseln eine Perspektive auf Schutz und Asyl. Die Bundesregierung muss sich ihrer humanitären und menschenrechtlichen Verantwortung stellen. Wir fordern Initiativen zur sofortigen Beendigung der illegalen Pushbacks durch Kroatien und Griechenland an der EU-Außengrenze«, so Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl.

Die Pushbacks geschehen mit Billigung und Unterstützung der EU und der Bundesregierung. Ungeachtet der gut dokumentierten systematischen Menschenrechtsverletzungen wird Kroatien für den Grenzschutz allein seit Dezember 2018 mit über 18 Millionen Euro von der EU unterstützt. Vom deutschen Bundesinnenministerium erhielt die kroatische Grenzpolizei 2020 zusätzlich Wärmebildkameras und Fahrzeuge. »Die stillschweigende Tolerierung dieses Menschenrechtsbruchs muss aufhören«, mahnte Burkhardt. (…)

Die griechisch-türkische Landgrenze, die ungarischen und kroatischen EU-Außengrenzen sind systematisch abgeriegelt. In ähnlicher Weise wird die Seegrenze von Griechenland zur Türkei abgeriegelt, auch hier sinken die Zugangszahlen dramatisch. Kamen 2019 noch 60.000 Schutzsuchende mit Booten an, so waren es 2020 nur noch 9.687, die Gesamtzahl der Ankünfte in Griechenland (Land und See) sank von 75.000 im Jahr 2019 auf 15.533 im Jahr 2020.

Die meisten der in Bosnien-Herzegowina gestrandeten Schutzsuchenden befanden sich bereits in der EU, sie wurden allerdings von kroatischen Grenzpolizist*innen nach Bosnien zurückgeprügelt. Seit Jahren sind an der bosnisch-kroatischen Grenze Pushbacks, die mit äußerster Brutalität durchgeführt werden und gegen internationales und europäisches Recht verstoßen, an der Tagesordnung.

Pressemitteilung von Heike Hänsel, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, vom Dienstag zur humanitären Lage in der Region Tigray:

Die Bundesregierung muss sich für uneingeschränkten Zugang von Hilfsorganisationen in die von äthiopischen Militärs abgeriegelte Region Tigray und eine politische Lösung des Konfliktes einsetzen. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in den Flüchtlingslagern Mai Aini und Adi Harush ist das Schweigen der Bundesregierung zum Vorgehen der äthiopischen Regierung fatal. Zehntausende Geflüchtete waren mehr als zwei Monate lang von jeglicher Versorgung abgeschnitten. Für die humanitäre Hilfe in Äthiopien und in den Flüchtlingslagern im Sudan werden laut UNHCR umgehend 100 Millionen Dollar benötigt. Deshalb muss auch die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung von bisher nur rund zehn Millionen Euro aufgestockt werden. (…)

Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, hat nach einem Besuch am Wochenende im Flüchtlingslager Mai Aini ein erschreckendes Bild der Lage vor Ort gezeichnet. Der Aufenthaltsort von über 20.000 Flüchtlingen ist nach Bränden in den Lagern unbekannt, Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Über fünf Millionen Menschen haben momentan keinen oder nur erschwerten Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Medizin. (…)