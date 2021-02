Genug von Beifall

imago images/PA Images Pflegeheime in Großbritannien sind im Vergleich mit EU-Ländern viel stärker von der Pandemie betroffen

Die in der britischen Hauptstadt London aktive Gewerkschaft United Voices of the World (UVW) organisiert jene Teile der Arbeiterklasse, die von manchen anderen als hoffnungslose Fälle abgeschrieben worden sind: prekär Beschäftigte sowie Migrantinnen und Migranten aus osteuropäischen, lateinamerikanischen oder afrikanischen Ländern. Ab Donnerstag will die UVW zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein Pflegeheim im Nordlondoner Stadtteil Golders Green bestreiken.

Die dort arbeitenden Pflege- und Reinigungskräfte haben genug von Niedriglöhnen und schlechten Arbeitsbedingungen. Nach einem Jahr Coronapandemie ist ein »Upgrade« dringend nötig, finden die Kolleginnen und Kollegen. Also haben sie einen umfangreichen Forderungskatalog aufgestellt. Zuvorderst wollen die Beschäftigten eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit höchstens 9,60 auf zwölf Pfund pro Stunde – umgerechnet 13,60 Euro. Außerdem soll die Leitung des Pflegeheims zukünftig die volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall garantieren, so wie dies im staatlichen Gesundheitswesen NHS üblich ist. Für am Wochenende und in der Nacht geleistete Schichten werden Sondertarife gefordert. Und last but not least soll die Gewerkschaft von der Firmenleitung anerkannt werden.

Der Firmenleitung ist bei derlei Ungemach das Frühstücksmüsli im Hals steckengeblieben. Der UVW richtete das Unternehmen aus, die Arbeitsbedingungen seien im gesamten privaten Pflegebereich so schlecht, deshalb könne man in London keine Ausnahme machen. Die Gewerkschaft ist naturgemäß gegenteiliger Meinung. Insbesondere weil die Arbeitsbedingungen überall katastrophal seien, habe der Londoner Arbeitskampf Testfallcharakter. Die Streikbewegung in Golders Green ist die erste ihrer Art in einem britischen Pflegeheim.

Diese sind besonders von der Coronapandemie betroffen. Das machen neueste Zahlen der Statistikbehörde ONS wieder einmal deutlich. Demnach sind in der am 22. Januar zu Ende gegangenen Woche 2.364 Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen mit und am Coronavirus verstorben. Das war im Vergleich zur vorhergehenden Woche ein Anstieg von 37,5 Prozent, die höchste wöchentliche Todeszahl seit Ende April 2020. Insgesamt starben in England und Wales seit Beginn der Pandemie 33.215 mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen.

Für die Beschäftigten der Einrichtungen bedeutet das nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Belastung. Die UVW möchte sie nun adäquat entlohnt sehen. Beifallsbekundungen von Politikerinnen und Politikern über die geleistete Schwerarbeit reichen längst nicht mehr aus, heißt es in einer Reihe von Videobotschaften der Beschäftigten des in London bestreikten Pflegeheims. Die Unterstützung aus der Bevölkerung und anderen Gewerkschaften ist groß. Fast 27.000 Pfund sind über ein online durchgeführtes Crowd­funding schon für die Streikkasse gesammelt worden.

Die Unternehmensleitung scheint den sich entwickelnden Druck zu spüren – und reagiert mit Repressalien und ersten Zugeständnissen. So berichtete die UVW einerseits von Mobbingaktionen gegen ihre Mitglieder. Beispielsweise werde die Entfristung von Arbeitsverträgen in zunehmendem Maß nur noch bei Beschäftigten vorgenommen, die nicht der Gewerkschaft zugerechnet werden. Um dagegen vorzugehen, hat die UVW eine Solidaritätskampagne gestartet und ruft die Öffentlichkeit zur Einsendung von Protestbriefen auf. Allen Mobbingaktionen zum Trotz musste das Management dennoch einem ersten offiziellen Treffen mit der Gewerkschaft zustimmen. Dieses Zugeständnis kam, nachdem die Beschäftigtenvertreter die Rechtmäßigkeit ihres Antrags auf gewerkschaftliche Anerkennung im betroffenen Pflegeheim gerichtlich eingeklagt hatten.

Derweil bahnt sich in einer Südlondoner katholischen Privatschule schon der nächste Arbeitskampf für die kleine UVW-Gewerkschaft an. Dort führen die Reinigungskräfte eine Urabstimmung durch, um gegen Lohnkürzungen streiken zu können. Außerdem lässt die Gewerkschaft gerichtlich prüfen, ob die Reinigungskräfte legal und ohne Angst vor Repressalien die Arbeit verweigern können, wenn die Schule keinen angemessenen Arbeitsschutz gegen Covid-19 organisiert.