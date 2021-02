Schlechte Noten für »Impfgipfel«

Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa Da kann man schon mal die Übersicht verlieren: Virtuelle Runde im Kanzleramt am Montag

Das Coronakrisenregime bekommt zunehmend schlechtere Noten. Die zum »Impfgipfel« hochstilisierten Beratungen am Montag zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), den Regierungschefs der Länder, Abgesandten aus Brüssel, Pharmalobbyisten und diversen als Experten bezeichneten Beratern seien eine Enttäuschung. Zu wenig konkrete Ergebnisse, Beschwichtigungen statt eines tragfähigen Plans, wie es weitergehen wird, bemängelten am Dienstag Opposition und Interessenverbände.

Nach dem Gespräch hatte Merkel am Montag abend die Losung herausgegeben, man wolle allen Bürgern bis zum Ende des Sommers am 21. September ein »Impfangebot« machen. Hinzugefügt hatte sie: »Ich glaube, wir haben heute da auch ein Stück Realismus reinbringen können. Weil, Wunder werden da jetzt nicht passieren.« Im Gegensatz zu den Äußerungen wenige Wochen zuvor gilt jetzt anscheinend die rechtzeitige und auch angekündigte schnelle Impfung wichtiger Risikogruppen als eine Art Mirakel.

Die Kofraktionschefin der Partei Die Linke im Bundestag, Amira Mohamed Ali, sagte am Dienstag: »Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie nicht länger um den heißen Brei herumredet, sondern einen klaren Plan vorlegt, wie sie dieses Impfchaos beenden möchte.«

Verärgert zeigte sich der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch: »Die Bund-Länder-Konferenz war die Steigerung des Unverbindlichen.«So komme Deutschland nicht aus der Pandemie heraus, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, Markus Jerger, monierte, »dass weder eine verbindliche Exitstrategie noch ein klarer Fahrplan für Lockerungen der Freiheitsrestriktionen für Betriebe und Bürger (...) sichtbar« seien.

Vor allem Brüssel rückt stärker in den Fokus der Kritik. So sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): »Die EU-Kommissare konnten für mich nicht überzeugend darstellen, warum nicht mehr bestellt wurde, wie es in anderen Ländern der Fall ist.« Die Brüsseler Behörde hatte die Impfstoffeinkäufe an sich gezogen. Doch die ersten Wochen nach dem Start der Kampagne waren geprägt von Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller, Problemen bei der Terminvergabe und Unmut über fehlenden Impfstoff. (dpa/jW)