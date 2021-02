Der gerade Weg

Kommunalinfo Mannheim Dienst am Menschen: Egon Knapp

Es ist ein exemplarisches politisches Leben. Egon Knapp steht beispielhaft für eine ganze Generation von Kommunisten, die, obwohl nicht in der ersten Reihe, in der Beharrlichkeit und Selbstlosigkeit ihres Wirkens vorbildlich sind. Knapp wurde am 2.2.1931 in Schwetzingen bei Heidelberg in einem kommunistischen Elternhaus geboren. Der Vater war technischer Zeichner, die Mutter Kontoristin, das Ehepaar hatte drei Söhne. Egon, der jüngste der Brüder, besuchte die Volksschule in Schwetzingen kriegsbedingt nur sechs Jahre lang. Nach Kriegsende arbeitete er zunächst ein Jahr auf einem Bauernhof, ehe er in einer Einrichtung der US-amerikanischen Armee Arbeit fand, in der er die untersten Sprossen der gängigen Karriereleiter erklomm, indem er vom Tellerwäscher zum Aushilfskoch aufstieg. Statt den »aussichtsreichen« Weg fortzusetzen, erlernte er den Beruf des Schreiners. 1947 gehörte er zu den Gründern der Schwetzinger FDJ, in der er die Frau seines Lebens kennenlernte, die er 1950 heiratete. Gisela stammte aus einem katholischen Elternhaus, hatte aber engen Kontakt zu einem kommunistischen Onkel, dem Arbeiter Bruno Röske, den die Nazis im Zuchthaus Moabit vergebens aus dem Fenster hängten, um ihn zum Verrat seiner Genossen zu zwingen.

Egons Vater baute aus zusammengesuchten Teilen für die ganze Familie Fahrräder, mit denen sie die Strecke nach Heidelberg-Kirchheim überwinden konnte, um die Familie des nicht verwandten Onkels Albert zu besuchen, ein Mitglied der Mannheim-Heidelberger Widerstandsgruppe Lechleiter. Er wurde 1943 von den Nazis enthauptet. Albert Fritz hatte dem zehnjährigen Egon das kleine Foto eines Baumes gezeigt, an dem die Nazis fünf sowjetische Kriegsgefangene aufgehängt hatten.

1950 ging Egon zusammen mit seiner Frau an die Arbeiter-und-Bauern-Fakultät der Humboldt-Universität in der Hauptstadt der DDR, wo er die Hochschulreife erlangte. Das Ziel beider Eheleute war der Arztberuf, der fortan den Mittelpunkt ihres gemeinsamen Lebens bildete. Er war ihre Form des Dienstes am Menschen, der den Kernbestand der kommunistischen Ethik bildet. 1953 begann Egon an der Karl-Marx-Universität Leipzig das Studium der Allgemeinmedizin, das er 1960 mit der Promotion abschloss. Anschließend waren er und Gisela, die in Leipzig Innere Medizin studiert hatte, zehn Jahre in der DDR als Ärzte tätig.

Nachdem die westdeutschen Kommunisten 1968 auf das Angebot der BRD eingegangen waren, eine Neukonstituierung ihrer Partei zuzulassen, kam Egon als medizinischer Betreuer des späteren Ehrenvorsitzenden der DKP, Max Reimann, in die Bundesrepublik. Hier übernahm er zusammen mit seiner Frau die Praxis eines politisch nahestehen­den Kollegen im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim, die bis 1990 den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in der BRD bildete. Das Ansehen, das sie sich hier erwarben, bildete die Grundlage dafür, dass Egon in den 70er Jahren bei einer Wahl zum Düsseldorfer Stadtrat als Kandidat der DKP einen Achtungserfolg erzielte.

Seither gehört er nahezu ein halbes Jahrhundert dem Vorstand der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik an. Egon hat in ihrem Vorstand keine Parteipolitik betrieben, sondern ihn mit all seiner politischen Erfahrung beratend unterstützt. Es war eine nüchterne Stimme, die mitunter aufkommenden Überschwang hinsichtlich der Errungenschaften der VR Polen zu dämpfen wusste und keinerlei Zugeständnisse an die durch die Politik des »Wandels durch Annäherungen« genährten Illusionen über den tatsächlichen Charakter der Beziehungen zwischen der BRD und Polen machte. Der verlässlichen Geradlinigkeit des Politikers und der unermüdlichen Einsatzbereitschaft des Arztes Egon Knapp entspricht seine Hilfsbereitschaft im privaten Leben.

An der Wiege auch der bundesrepublikanischen Deutsch-Polnischen Gesellschaft standen zwei Gruppen: Es waren einerseits Offiziere der deutschen Wehrmacht, die aus den Verbrechen des deutschen Militarismus ihre Lehren gezogen hatten, und andererseits die Kommunisten. Man hat uns, soweit ich zurückdenken kann, wieder und wieder nahegelegt, uns von der kommunistischen Beteiligung zu distanzieren. Das Leben Egon Knapps verdeutlicht, warum wir der Zumutung nicht gefolgt sind.