Rennen um das Monopol

Mal keine Lust zu kochen? Was gibt es da Bequemeres, als sich über sein Smartphone ein Menü zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen? In der Pandemie konnten sich die Lieferdienste über ein üppiges Geschäft freuen. Der Markt boomt. Der niederländische Konzern Just Eat Takeaway ist in Deutschland seit Ende 2018 Quasimonopolist. Mit dem finnischen Essenslieferanten »Wolt« entsteht nun aber Konkurrenz – und der Kampf zwischen beiden dürfte den Druck auf Restaurants und Lieferfahrer noch weiter erhöhen.

Just Eat Takeaway betreibt in Deutschland die Plattform Lieferando. 2018 wurde sie mit der Übernahme des Deutschlandgeschäftes des Konkurrenten Delivery Hero zum unangefochtenen Platzhirsch in der Branche. Gut eine Milliarde Euro ließ sich der Konzern die Akquisition kosten. Die Coronakrise hat das Geschäft befeuert: Allein im dritten Quartal 2020 sei die Zahl der Bestellungen um 38 Prozent gestiegen, sagte Katharina Hauke, Deutschlandchefin des Konzerns, im Dezember gegenüber dem Tagesspiegel. Pro Monat gebe es inzwischen zehn Millionen Bestellungen. Der Umsatz stieg im letzten Jahr um satte 56 Prozent.

Solche Geschäftsaussichten ziehen Konkurrenz magisch an. Wolt – und seine Finanzinvestoren – wollen auch ein Stück vom Kuchen haben. Neben Berlin ist das Unternehmen nun auch in München und Frankfurt am Main vertreten. Es fährt nach Brancheninformationen zwar momentan noch hohe Verluste ein, will aber weiter expandieren. In der vergangenen Woche gab das Unternehmen bekannt, 440 Millionen Euro bei seinen Geldgebern eingesammelt zu haben. »Diese Finanzierung ermöglicht uns, weiter in den deutschen Markt zu investieren«, ließ Firmenchef Miki Kuusi mitteilen.

Punkten will der Dienstleister unter anderem mit schnellen Lieferungen und einem reibungslosen Kundendienst, sagte Kuusi laut Business Insider (BI)vom 13. Januar. Man wolle die besten Restaurants auf der Plattform, und welche das seien, sollen die Nutzer selbst entscheiden. Gleichbleiben soll allerdings immer: Das Essen soll im Schnitt in 30 Minuten beim Kunden sein. Rund 1.000 Fahrer beschäftige das Unternehmen deshalb. Die große Flotte soll künftig aber nicht nur Essensbestellungen ausliefern, sondern auch Alltagsprodukte und Lebensmittel. Man wolle zum »Alleslieferer« werden, der auch die Einkäufe vom Supermarkt nach Hause bringt, erklärte Kuusi weiter.

Die Arbeitsbedingungen bei den Lieferdiensten waren in der Vergangenheit immer wieder Gegenstand von Kritik. Bei Lieferando mussten einem Bericht der Hamburger Morgenpost vom August 2020 zufolge die Fahrer teilweise ihre eigenen Räder, Autos und Telefone für die Arbeit benutzen. Bei Wolt ist das der Normalfall, wie Patrick Dümer im August gegenüber BI erklärte. Dümer baut dem Bericht zufolge das Deutschlandgeschäft von Wolt auf, und er sagte, sein Unternehmen stelle zwar die Fahrer fest ein, die müssten allerdings »ihr eigenes Fahrrad, Auto oder ihren Scooter« mitbringen.

Dümer wollte sich damals nicht darüber äußern, zu welchem Gehalt die Fahrer angestellt werden. Allerdings ist es in der Branche nicht unüblich, die Fahrer auf Basis von sogenannten Minijobs anzustellen. Bei Lieferando soll das bei den meisten der Fall gewesen sein, und ihre Arbeitsbedingungen waren oftmals schlecht. Es wurde von Schichten mit zehn Stunden pro Tag berichtet und fristlosen Entlassungen, wenn Kritik geübt wird. Noch schlechter stehen die selbständigen Fahrer da. Für sie gelten zentrale Schutzrechte nicht: Weder der gesetzliche Mindestlohn noch Bestimmungen für Arbeits- und Kündigungsschutz.

Bei einem Ranking der besten »Arbeitgeber« in der sogenannten Plattformökonomie, das die Initiative »Fair Work« im Internet präsentiert, kommt Lieferando nur auf fünf von zehn möglichen Punkten. So heißt es dort: Die Arbeiter werden nicht fair und auch nicht gleich behandelt. Zudem werde ihnen die Mitbestimmung verwehrt.

Das Wachstum der Lieferdienste ist für Restaurants zugleich Fluch und Segen. Einerseits können sie auf diesem Wege ihren potentiellen Kundenkreis vergrößern, andererseits müssen sie einen erheblichen Teil ihres Umsatzes an Lieferando oder Wolt abgeben. Gastronomen, die eine Bestellung über Lieferando bekommen und das Essen selbst ausfahren, müssen pauschal dreizehn Prozent des Bestellwertes abgeben. Wird der Kurierdienst von Lieferando in Anspruch genommen, zahlen sie eine Provision von 30 Prozent. Bei Wolt, die ausschließlich selbst ausliefern, soll die Provision laut Medienberichten zwischen 25 und 30 Prozent liegen.

Ende Dezember riet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) deshalb von einer Zusammenarbeit von Restaurants mit Lieferdiensten ab. Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kritisierte, bei solchen Provisionen könne »der Gastronom nicht existieren«. Dem Verband zufolge fühlten sich in Berlin einige Restaurants den Bedingungen der Lieferdienste ausgeliefert. Sie griffen in ihre Preissetzung ein und seien bei den Kosten intransparent.