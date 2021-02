BRD soll UN-Vertrag für das Verbot von Atomwaffen unterzeichnen

epd-bild/JuergenxBlume

Der Vorstand des Netzwerks Cuba – Informationsbüro e. V. forderte am Sonnabend die Bundesregierung auf, den UN-Vertrag für das Verbot von Atomwaffen (AVV) zu unterzeichnen:

Dieser Vertrag wurde am 7. Juli 2017 mit 122 Jastimmen abgeschlossen, und 51 Staaten haben den UN-Vertrag für ein Verbot von Atomwaffen jetzt bereits ratifiziert, davon war Kuba bereits der fünfte Staat, der unterzeichnet hat. Daher ist er seit dem 22.1.2021 gültiges Völkerrecht. Leider gehört die Bundesrepublik bis heute nicht zu den Unterzeichnerstaaten. Im Gegenteil, es gibt Pläne für die weitere atomare Aufrüstung der Bundeswehr (…).

Der UN-Atomwaffenverbotsvertrag ist ein wichtiger Schritt, um dem Ziel einer Welt ohne die Option des Einsatzes von Atomwaffen näherzukommen. Der AVV verbietet den Vertragsstaaten Entwicklung, Test, Produktion, Erwerb, Lagerung, Transfer, direkte oder indirekte Kontrolle, Stationierung und Einsatz und Androhung eines Einsatzes von Atomwaffen sowie die Unterstützung der verbotenen Aktivitäten. Die Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands will, dass unser Land atomwaffenfrei wird.

Das Netzwerk Cuba fordert daher gemeinsam mit ihr den Abzug aller in unserem Land stationierten US-Atomwaffen sowie den Ausstieg aus der sogenannten nuklearen Teilhabe der Bundeswehr. Dadurch würde in der Welt ein wichtiges friedenspolitisches Signal gesetzt. In der Konsequenz dürften keine neuen Atombomber angeschafft werden, die dafür eingeplanten circa 30 Milliarden Euro werden im Gesundheitswesen und in den Schulen dringend gebraucht. Erfreulicherweise stimmte der Deutsche Bundestag am 26. März 2010 fraktionsübergreifend mit großer Mehrheit für einen Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. Doch seitdem verhinderten alle Bundesregierungen konkrete Umsetzungsschritte in diese Richtung und die Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrages, der eines der wichtigsten friedenspolitischen Abkommen der letzten Jahre ist. (…)

Die Freie Kurdische Gemeinde Berlin rief am Montag zum Protest gegen den Besuch des türkischen Verteidigungsministers in der BRD-Hauptstadt auf:

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar kommt am 2. Februar 2021 nach Berlin, um sich mit seiner Kollegin Annegret Kramp-Karrenbauer zu treffen. Wir sind uns sicher, dass es bei diesem Treffen auch um die Kriege der Türkei gehen wird, die sie gegen die kurdische Bevölkerung in Rojava/Nordsyrien und Südkurdistan/Nordirak führt. Zuletzt befand sich Akar im Irak, um für Unterstützung bei einem möglichen Kriegseinsatz der Türkei in der ezidischen Region Shengal (Sindschar) zu werben. (…)

Die Türkei plant weitere Kriege und Verbrechen. Sie will hierfür auch die Unterstützung der Bundesregierung erwirken. Wir stellen uns gegen die schmutzigen Kriege der Türkei und fordern die Bundesregierung auf, jegliche politische und militärische Unterstützung für die Türkei einzustellen. Die Türkei muss für ihre Verbrechen sanktioniert werden – alle Waffendeals mit ihr müssen umgehend gestoppt werden.

Wir rufen zum Protest gegen den Besuch des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar in Berlin auf! Beteiligt euch und unterstützt unsere Forderungen!

2. Februar, um 12.30 Uhr vor dem Bundesverteidigungsministerium (Stauffenbergstraße 18 – 10785 Berlin)