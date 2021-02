Aung Kyaw Htet/imago images/ZUMA Wire Unterstützer des Militärs am Montag auf den Straßen von Yangon

In Myanmar haben die Streitkräfte in der Nacht zum Montag mit einem Putsch die gewählte Regierung entmachtet. Staatsrätin Aung San Suu Kyi – faktisch Regierungschefin – und Präsident Win Myint wurden festgesetzt, ebenso zahlreiche Abgeordnete und Funktionäre von Suu Kyis Partei National League for Democracy (NLD) und eine unbekannte Zahl von Kritikern der Militärs. Neuer Machthaber ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Min Aung Hlaing. Er herrscht im Rahmen eines Notstandsregimes, das zunächst auf ein Jahr befristet ist. Soldaten patrouillierten gestern in der Hauptstadt Naypyidaw und in der Wirtschaftsmetropole Yangon, der größten Stadt des Landes, über die eine Ausgangssperre verhängt wurde. Internet und Mobilfunk waren in Teilen Myanmars gestört, der staatliche Fernsehsender MRTV hatte sein Programm ausgesetzt.

Offizielle Begründung der Militärs für den Putsch ist angeblicher Betrug bei der Parlamentswahl am 8. November 2020, bei der die NLD rund 83 der zur Wahl stehenden Abgeordnetenmandate erringen konnte, während die Partei der Militärs, die Union Solidarity and Development Party (USDP), auf lediglich 6,9 Prozent kam. Damit wäre keinesfalls eine Entmachtung der Generäle verbunden gewesen: Laut der gültigen Verfassung aus dem Jahr 2008 steht den Streitkräften ohnehin ein Viertel der Parlamentssitze sowie die Ministerien für Inneres, für Verteidigung und für Grenzangelegenheiten zu. Allerdings hätten sich die politischen Kräfteverhältnisse wohl ein wenig weiter zugunsten der NLD verschoben, wäre das neue Parlament wie geplant in dieser Woche zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Das verhinderten nun die Militärs.

Suu Kyi und die NLD hatten bereits gestern klar zu erkennen gegeben, dass sie sich den Generälen nicht fügen werden. Suu Kyi, die vom Militär schon zwischen 1989 und 2010 insgesamt rund 15 Jahre lang in Hausarrest festgehalten worden war, bevor sie zur Führungsgestalt einer vorsichtigen Demokratisierung wurde, rief dazu auf, den Putsch »nicht zu akzeptieren« und »mit ganzem Herzen zu protestieren«. Mit harscher Repression durch die Streitkräfte ist zu rechnen; wer gegen die Regierung opponierte – ob als Aktivist oder als Journalist –, bekam es bereits in den vergangenen Jahren auch unter der Regierungsführung von Suu Kyi mit der Staatsgewalt zu tun. Der Historiker und Publizist Thant Myint- U, ein kundiger Beobachter des Landes, äußerte auf Twitter seine Befürchtung, »niemand« werde »wirklich in der Lage sein zu kontrollieren, was jetzt geschieht«, – in Myanmar wimmele es nur so von Waffen, das Land sei »entlang ethnischer und religiöser Linien tief gespalten«, und Millionen könnten sich kaum ernähren.

Westliche Regierungen bezogen gestern schnell und lautstark Position. Jennifer Psaki, Sprecherin von US-Präsident Jospeh Biden, teilte mit, Washington stelle sich »jedem Versuch« entgegen, »das Ergebnis der jüngsten Wahlen zu verändern« – eine Erklärung, die freilich nach den jüngsten Ereignissen in den USA noch fadenscheiniger klingt als bereits zuvor. Außenminister Heiko Maas ließ verbreiten, er »verurteile« den Putsch »auf das Schärfste«. Die Glaubwürdigkeit des Ministers leidet allerdings daran, dass im an Myanmar grenzenden Thailand bereits seit 2014 ein Putschistenregime herrscht, das ab und an zwar etwas Tadel, aber wenig wirkliche »Schärfe« zu spüren bekommt, da es recht eng mit dem Westen kooperiert. Die in Bangkok herrschenden Generäle führen zum Beispiel regelmäßig Manöver mit den US-Streitkräften durch.

Das wiederum ist in Myanmar nicht der Fall. Zwar beruhte die vorsichtige Demokratisierung seit 2011 auf einem Deal der Generäle mit den USA, der die ökonomische und in gewissem Maß auch politische Öffnung des Landes für den Westen vorsah. Beijing hatte zuvor begonnen, einen Transportkorridor mit Straßen und Pipelines von Myanmars Küste nach Südwestchina zu errichten, um für seine Erdöl- und Flüssiggasimporte eine Alternative zum Seetransport durch die Straße von Malakka zu schaffen; die Meerenge bei Singapur kann allzu leicht von den USA blockiert werden. Nach einem kurzen Flirt mit dem Westen kooperiert Myanmar allerdings seit einigen Jahren wieder enger mit Beijing. Dabei scheint Suu Kyi das sogar stärker zu befürworten als die Generäle, die sich angesichts der chinesischen Übermacht wohl auch um ihre eigenen wirtschaftlichen Pfründen sorgen.