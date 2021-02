Raum für Interpretation

Stephanie Pilick/dpa Stuhlmontage im Plenarsaal des Bundestages (18.1.2013)

Ob ein Land mit mehr als 80 Millionen Einwohnern nicht ein Parlament mit 800 Abgeordneten vertragen kann, ließe sich durchaus diskutieren. Allerdings herrscht seit Jahren bei Parteien und Medien eine erstaunliche Einigkeit darüber, dass der Bundestag bereits mit 709 Abgeordneten viel zu groß sei und eine weitere »Aufblähung« bei der bevorstehenden Bundestagswahl im September ein echtes Schreckensszenario ist, das verhindert werden müsse. Immerhin zeigt diese Uniformität deutlich, dass die Parteien die Popularität des Parlaments und seiner Abgeordneten recht niedrig veranschlagen.

Streit gibt es nur über die Frage, wie die Schrumpfung zu erreichen ist. Im Oktober 2020 setzte die Regierungskoalition ihre »Wahlrechtsreform« gegen die Stimmen der Opposition durch – die zieht jetzt vor das Bundesverfassungsgericht. Am Montag leiteten FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke in Karlsruhe eine sogenannte abstrakte Normenkontrolle ein und stellten einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Die soll dazu führen, dass die neuen Regelungen noch vor der Bundestagswahl am 26. September außer Vollzug gesetzt werden.

In der Bundespressekonferenz erläuterten Vertreter der drei Fraktionen die Gründe für diesen Schritt und übten dabei scharfe Kritik an den Regierungsparteien. Britta Haßelmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, erklärte, man habe sich die Entscheidung angesichts der Überlastung des Bundesverfassungsgerichts nicht leicht gemacht. Der Antrag in Karlsruhe sei aber »unausweichlich« gewesen, unter anderem weil es dem Gesetz an der nötigen Rechtsklarheit fehle. Auch trage die Reform »fast gar nichts« zu dem Ziel bei, den Bundestag zu verkleinern. Schließlich habe sich die Union »mit Billigung der SPD« einen politischen Vorteil verschafft, denn nur ihr komme die Regelung zugute, dass es drei nicht auszugleichende Überhangmandate geben darf.

Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, sagte, niemand habe soviel Druck für eine Wahlrechtsreform gemacht wie die Fraktionen von FDP, Grünen und Linken. Doch was die große Koalition umgesetzt habe, sei »völlig anders« ausgefallen. Mit dem beschlossenen Gesetz hätten die Regierungsparteien »so etwas wie politische Selbstbedienung« betrieben und es an Respekt vor den demokratischen Institutionen fehlen lassen. Auch Buschmann kritisierte, dass allein die CDU von der Regelung profitiere. Verfassungswidrig sei das Gesetz auch, weil »hochgradig unklar« sei, wie die Wählerstimmen konkret in Mandate umzurechnen seien.

Es sei von »verfassungsmäßig herausragender Bedeutung«, dass diese Frage gesetzlich eindeutig geregelt werde, damit es nach der Stimmabgabe nicht zu Konflikten über die Interpretation des Wahlergebnisses komme. Buschmann sprach von einer »Befriedungsfunktion« des Wahlrechts, die Vorgänge wie zuletzt in den USA verhindern solle, wo nach der Präsidentschaftswahl heftig über die Auslegung der Ergebnisse gestritten worden sei. Die beschlossene Wahlrechtsreform sei nicht dazu geeignet, das Ansehen des Parlaments zu fördern, sagte der FDP-Mann und fügte mit Blick auf die Coronakrise hinzu: »In einer Zeit, wo Benzin in der Luft liegt, spielt man nicht mit Streichhölzern.«

Der Justiziar und rechtspolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Friedrich Straetmanns, nannte die Wahlrechtsreform der Koalition eine »politische Mogelpackung«. Er sei sich »sehr sicher«, dass das Ziel des Gesetzes, den Bundestag zu verkleinern, »grandios verfehlt wird«. Ferner sei er überzeugt, dass SPD und Unionsparteien dies »vollkommen bewusst« in Kauf genommen hätten, um sich mit den Gesetzesänderungen Vorteile zu sichern. Die Prozessbevollmächtigte der drei Fraktionen, die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger, kritisierte das im Oktober beschlossene Gesetz als »widersprüchlich und inkonsistent«. So habe man willkürlich eine Zahl von drei Überhangmandaten herausgegriffen, die nicht ausgeglichen werden müssten. Auch seien die Bestimmungen unklar, das Gesetz lasse »unterschiedliche Lesarten« der Wahlergebnisse zu. Wenn man das Gesetz auf die Bundestagswahl von 2017 anwende, so rechnete Schönberger vor, könne man auf 655 Abgeordnete kommen, aber ebenso auch auf 691 Mandate.

Die im Oktober beschlossene Reform sieht vor, dass es bei der Wahl im Herbst bei der Zahl von 299 Wahlkreisen bleibt. Überhangmandate einer Partei sollen teilweise mit ihren Listenmandaten verrechnet werden. Beim Überschreiten der Regelgröße des Bundestages von 598 Sitzen sollen bis zu drei Überhangmandate nicht durch Ausgleichsmandate kompensiert werden. Dass das Ziel, den Bundestag zu verkleinern, mit der Reform gelingt, wird von vielen Fachleuten bezweifelt. Mit einer abstrakten Normenkontrolle können Normen des Bundes- oder Landesrechts auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz geprüft werden. Einen Antrag können die Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestags stellen.