Eine subtile Form der Vergeltung

Emmanuel Guimier/Netflixx/imago images Feinsinniger Widerstand: Omar Sy als Assane Diop

»Rein als Putzkraft, raus als Millionär« – mit dieser kurzen Formel lässt sich der Juwelendiebstahl zusammenfassen, den Assane Diop (Omar Sy) plant. Doch Diop ist kein gewöhnlicher Einbrecher – ein Diamantencollier, das einst der Königin Marie-Antoinette gehört hat, soll im Louvre versteigert werden, und Diop hat dort als Hausmeister angeheuert, um die Örtlichkeiten zu erkunden: separater Eingang, separater Flur – die Museumsleitung will der Kunstschickeria den Anblick derer ersparen, die für einen Minimallohn die Böden schrubben.

Als die Auktion dann läuft, tritt Diop in ganz anderer Verkleidung auf: als betuchter Kunstsammler, der einer einfachen Devise folgt: Der beste Diebstahl ist der, den niemand bemerkt – oder der zumindest erst erkannt wird, wenn es schon zu spät ist. Diop wechselt virtuos die Rollen und erweist sich dabei als Meister der Täuschung. Das Rezept dafür gibt er bedenkenlos preis: »Wer ganz oben lebt, sieht nicht nach unten. Sie nehmen uns wahr, aber sie beachten uns nicht. Sie leben dort, und wir leben hier. Und das wird uns reich machen.«

Die Fernsehserie »Lupin« auf der Streamingplattform Netflix interpretiert eine populäre Romanvorlage des französischen Autors Maurice Leblanc neu. Deren Hauptfigur war zwischen 1905 und 1935 gleich in 20 Büchern als Meisterdieb tätig, doch die Netflix-Adaption verleiht der ursprünglichen Serie einen spektakulären Twist: Diop, der seinen Genreplatz inmitten von »Gentlemangaunern« wie Thomas Crown hat, ist in der aktuellen Version der Sohn von Einwanderern aus Senegal. Er steht so noch für etwas ganz anderes als nur den Wunsch, sich persönlich zu bereichern: In erster Linie geht es Diop nämlich darum, seinen Vater (Fargass Assandé) zu rächen und dessen Todesumstände aufzuklären: 25 Jahre zuvor wurde der damalige Hausbedienstete einer reichen Industriellenfamilie eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hatte, und kurz darauf in seiner Gefängniszelle erhängt aufgefunden. Er war es, der dem jungen Assane die Liebe zur glamourösen Romanfigur Arsène Lupin vermacht hat, und sein Tod ist es, der im Sohn die lebenslange Mission auslöst, das geschehene Unrecht zu strafen, indem er die korrupten Machenschaften derjenigen enttarnt, die seinen Vater auf dem Gewissen haben.

Diop kopiert zu diesem ehrenhaften Zweck die Manierismen der einen, nutzt die Autoritätsgläubigkeit der anderen und wendet Distinktionsmerkmale gegen diejenigen, die sich dadurch abzugrenzen versuchen. So spielt er als Verwandlungskünstler mit den Merkmalen einer Kultur, verwendet ihr Vokabular und ihre Gesten, ihre Mode und ihre Vorurteile. Er schwankt zwischen Übermut und Verzweiflung, wenn er trotz aller Erfolge im Konkreten an den bestehenden Machtverhältnissen abprallt. Gaukler, Zauberer, Bastler und Schwindler: Im Grunde ist er ein Gestaltwandler ohne Identität, der in flirrender Vieldeutigkeit aufgeht und der auch im Privaten keinen Boden unter den Füßen hat. Sein Arsenal an Tricks aber ergibt sich aus genauer Beobachtung einer im Kern korrupten und heuchlerischen Oberschicht: Imitation, Zitation, Verstellung – dies ist die uralte Strategie der Unterdrückten und Deklassierten. Geradezu symbolisch sind dabei die weißen Handschuhe, die er elegant über seine schwarzen Hände streift, bevor er den wertvollen Schmuck berühren darf, den er ersteigert hat. So schlüpft er mit Leichtigkeit in die Rolle derer, die er bestiehlt.

Der materiellen geht die kulturelle Aneignung voraus, und der Subtext dieser Strategie ist eminent politisch: Denn die Diamanten und das Gold, die in den einstigen Kolonien geschürft wurden, haben Sklaven und geschundene Arbeiter mit dem Leben bezahlt, und dieselben kolonialen Strukturen, so legt Diop in der Gegenwart mit ebenso spielerischer wie bitterer Leichtigkeit bloß, sind heute so intakt wie einst. Gleichzeitig entlarvt er die korrupte Gewissenlosigkeit einer heuchlerischen Oberschicht, die ihre Privilegien schamlos zur weiteren Bereicherung nutzt, anstatt sie einzusetzen, um Schwächere zu fördern oder zu beschützen – selbst wenn sie es, wie im Falle seines gutgläubigen Vaters, scheinheilig vorgibt.

Die Polizei kann die subversiven Codes des Tricksters nicht entziffern, mit einer Ausnahme: Ein einziger Ermittler, der selbst Sohn nordafrikanischer Einwanderer ist, enträtselt das Zeichenkonvolut und das Spiel mit Verweisen – wohl, weil es ihm selbst nicht fremd ist. Doch niemand nimmt ihn ernst. Die feinsinnigen Methoden des Widerstands, sie sind umgekehrt das Privileg der Ausgeschlossenen und deren subtile Art der Vergeltung an den kolonialen Verhältnissen. Die zweite Staffel der Serie befindet sich zum Glück bereits in Produktion.