Keine Spur vom Doppelpass

imago images/MB Media Solutions/BPA SPO Ein Geistesblitz reicht: Palmeiras’ Rony (M.) legte mit einem langen Pass hinter die Linien das Siegtor auf (30.1.2021)

Am Sonnabend um 17 Uhr (Ortszeit) war es endlich so weit – eine auch in Südamerika untypische Saison ging mit dem Finale der 62. Edition der Copa Libertadores im legendären Estadio Maracanã zwischen der SE Palmeiras und dem FC Santos zu Ende. Der Wettbewerb begann im Januar, wurde im März unterbrochen und im September wieder gestartet. Zum dritten Mal in der Geschichte der Copa war es eine rein brasilianische Angelegenheit – bis auf die argentinischen Schiedsrichter und die Talentscouts aus aller Welt mit ihren dicken Köfferli mit Bakschisch. 2005 hatte der FC São Paulo in den Finals Athletico Paranaense besiegt, 2006 Internacional aus Porto Alegre gegen São Paulo gewonnen. Nach dem Finale in Lima vom vergangenen Jahr wurde die Libertadores zum zweiten Mal in einem einzigen Match auf neutralem Boden entschieden.

Ganz Rio de Janeiro und Argentinien waren gleichermaßen entsetzt. Erstens, weil praktisch ein Derby São Paulos nicht nur im schönen Rio, sondern auch noch im Maracanã, dem Stadion des Titelverteidigers Flamengo ausgetragen wurde. Zweitens, weil die Paulista-­Teams in den Semis Argentiniens Götzenklubs River Plate (im letzten Jahr noch Subcampeón) und Boca Juniors nicht nur düpiert, sondern überdies gedemütigt hatten. River Plate ging in Buenos Aires mit 0:3 unter, Boca Juniors war gegen die Jungspunde von Santos in 180 Minuten kein einziges lausiges Tor gelungen.

Palmeiras hatte die Copa 1999 schon einmal gewonnen, damals mit ­Luiz Felipe Scolari als Trainer. Weil das nun wirklich lange her ist, hatte das Präsidium des »Verdao« in der jüngsten Vergangenheit mächtig mit dem Scheckheft jongliert und mit dem Urgestein und Haudegen Felipe Melo, den Mittelfeldspielern Gabriel Menino (20 Jahre, Spielmacher, Merengues und Citizens wollen ihn), Danilo und Patrick de Paula (21 Jahre, Benfica ist dran), den Stürmern Gabriel Veron (18jähriger Trickser, der von beiden Manchester-Teams umworben wird), Luiz Adriano und Rony sowie den Nationalspielern Weverton (Tor) und Gustavo Gómez (Abwehrchef Paraguays) eine schlagkräftige Truppe zusammengewürfelt, die im November von dem portugiesischen Trainer Abel Ferreira (42) übernommen wurde.

Santos hatte 1962 und 1963, beide Male mit Pelé, und 2011 triumphiert. Die Zielsetzung der Truppe von Trainer »Cuca« war sonnenklar: Als erstes brasilianisches Team zum vierten Mal die Libertadores einbüchsen! Geformt hatte den Finalisten in der vergangenen Saison vor allem der Argentinier Jorge Sampaoli, der mit den Weiß-Schwarzen sensationell Vizemeister des Brasileirão wurde. Aufgrund einer schweren ökonomischen Krise setzt Santos vor allem auf junge Spieler. Die Stars des »Peixe« sind der 19jährige Kaio Jorge, U-17-Weltmeister 2019, hinter dem die Juve her ist, der 23jährige Venezolaner Yeferson Soteldo (ein Alptraum für Boca; Los Ángeles Galaxy klebt dran) sowie Sandry (Mittelfeld) und Lucas Veríssimo bzw. Felipe Jonatan (beide Abwehr). Erfahrung steuern Pará, Diego Pituca und der nimmermüde Marinho bei.

Beide Elfen erreichten ihr jeweils fünftes Finale verdient. Palmeiras mit einem vertikalen Stil, langen Bällen und Frontalangriff. Santos mit mehr Pressing, variantenreicher, und im Abschluss mit mehr Talent. Am Sonnabend sah man nichts von alledem. Dafür ein erstaunlich blasses Spiel ohne Torsituationen, mit viel Angst, blanken Nerven, systematischem Foulspiel, Unterbrechungen en masse, ohne Doppelpässe, ohne assoziatives Spiel, überhaupt ohne irgendwelche Emotionen, schlicht: Da war kein Jogo bonito! Sakra.

Als die Verlängerung ausgemachte Sache schien, lancierte Rony einen langen Pass hinter die Santos-Linien, wo der eingewechselte Breno Lopes in der 10. Minute der Nachspielzeit Köpfchen bewies und an den langen Pfosten zum Tor des Tages einlochte. Zweite Libertadores für Palmeiras im überhaupt ersten Endspiel der Trainerlaufbahn von Abel Ferreira, der damit nach seinem Landsmann Jorge Jesús (Flamengo, 2019) und dem Kroaten Mirko Jozic (Colo Colo, 1991) der dritte europäische Trainer ist, der den Pott gewinnt. Palmeiras, das auch in den Finals der Copa do Brasil steht, fährt damit zur Klub-WM nach Katar und kickt dort am Sonntag das Halbfinale gegen Tigres UANL (Mexiko) oder Ulsan Hyundai (Südkorea). Des weiteren haben sich die Paulistas für die Recopa (Supercup Südamerikas) gegen Copa-Sud­americana-Gewinner Defensa y Justicia (Argentinien) qualifiziert. Für den Libertadores-Gewinn streicht der Klub insgesamt 22 Millionen US-Dollar an Preisgeld ein.

Vor dem Spiel, das in 191 Ländern übertragen wurde, kam es vor dem Stadion zu schweren Ausschreitungen zwischen Fans von Palmeiras und Corinthians (!), bei denen es mindestens einen Toten gab und einen Schwerverletzten (Schussverletzung).