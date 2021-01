Bühne frei

Aus Protest gegen den Kulturlockdown hatten zahlreiche französische Theater am Sonnabend für einige Stunden geöffnet. In vielen Fällen wurde die Aktion »Théatres Ouverts« von der Polizei unterbunden, manchenorts jedoch geduldet. »Warum können wir morgens die U-Bahn nehmen und arbeiten, aber danach nicht in eine Ausstellung? Warum ist es gefährlicher, in ein Kino zu gehen als in den Supermarkt?« erklärte etwa der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan. Der zivile Ungehorsam geht auf eine Initiative von 40 kleineren Theatern zurück. (jW)