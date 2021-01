Dieses eine Riff

Der Gitarrist Hilton Valentine ist tot. Der Mitbegründer der britischen Rockgruppe The Animals starb am Freitag, wie das Label der Gruppe am Sonnabend bestätigte. Valentine wurde am 21. Mai 1943 in North Shields, Northumberland, geboren und gründete die Band 1963 zusammen mit Sänger Eric Burdon, Bassist Chas Chandler, Organist Alan Price und Schlagzeuger John Steel. Ihr größter Hit wurde eine Coverversion des Blues­standards »House of the Rising Sun« (1964) – Valentines einleitendes Gitarrenriff ist weltberühmt, sein Einfluss auf den Bluesrock nicht zu überschätzen. Nach weiteren Hits wie »Don’t Let Me Be Misunderstood« und »We Gotta Get Out Of This Place« zerbrach die Band 1966. In den folgenden Jahrzehnten fand sie nur zeitweise und nicht in voller Originalbesetzung wieder zusammen. (jW)