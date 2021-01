Eine Zeitfrage

REUTERS/Mike Hutchings Ziemlich oldschool: Angolanische Trommeln in Dauerschleife

Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, Ernst Bloch schrieb davon. Wir leben, so der Philosoph, im Hier und Jetzt, mit den Resten von Anno Dunnemals und dem Vorschein einer kommenden Zeit. Dem kann man zustimmen und Blochs Denken eine hübsche Alltagstauglichkeit seines ansonsten aus der hohen Luft geschöpften »Prinzip Hoffnung« bescheinigen. »Die Zeit«, schrieb er, »fault und kreißt zugleich. Der Zustand ist elend und niederträchtig, der Weg heraus krumm.« Und, so folgerte der alte Fuchs, es gehe darum, »das bewegte Jetzt breiter zu machen«. Also nicht enger, bereiter! Nicht rückwärtsgewandt – vorwärts!

Kann man das hören? ’türlich. Weshalb zur chronometrischen Vermessung Ikoqwe antreten. Hinter dem Namen stecken Coqwe, der in Angola geborene Musiker Pedro Coquenao, und Iko, der angolanische Rapper und Aktivist Luaty Beirao. Wenige deutsche Hörer nur dürften mit angolanischer Musik vertraut sein, noch weniger mit angolanischem HipHop, dessen Szene das Duo entstammt. Angolanische Musik ist uns wahrscheinlich von allen afrikanischen Musiken die fremdeste.

HipHop andererseits scheint anschlussfähig zu sein, also mixt das Duo Soundschnipsel von traditioneller angolanischer Musik aus den 1950er Jahren mit Dubeffekten, gesampelten Radioklängen, Basstieftönen, Drumgeschepper und Grummelsprechgesang in Englisch, Portugiesisch und dem angolanischen Slang Umbundu. Da meine Umbundukenntnisse eingerostet sind, kann ich die Angaben, die Texte handelten vom Neokolonialismus und sozialer Ungerechtigkeit, nicht mehr so genau nachprüfen.

Allein, die Musik, elf Titel ohne Rhythmuswechsel, ohne eine erinnerungswürdige melodische Floskel, lässt am Sinn der Übung zweifeln, bei der die Musiker zudem auf die alberne Idee kamen, sich als Zeitreisende aus der Zukunft auszugeben. Ne, das klingt doch ziemlich oldschool. Der Vorschein der Zukunft sollte sich frischer anhören – aber wer weiß, vielleicht sind Ikoqwe in Angola der »Hottest shit in town«, und nur der hochgezüchtete deutsche Kritiker hört die Signale nicht? Da müsste ein angolanischer Bloch ran und erklären, ob diese Musik ein ziemlich krummer Weg aus der Misere ist und ob sie vielleicht doch hilft, das »bewegte Jetzt breiter zu machen«.