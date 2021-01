Continental-Betriebsrat will Dividendenverzicht

Hannover. Der Continental-Betriebsrat verlangt angesichts der zahlreichen Stellenstreichungen und des schwierigen Umbaus bei dem Autozulieferer mehr Verzicht von den Aktionären. Für das von weiteren Kürzungsbeschlüssen und der Coronaabsatzkrise geprägte Jahr 2020 solle es keine Dividende geben, fordert der oberste Vertreter der Belegschaft im Konzern, Hasan Allak. Er wandte sich per Brief und Videobotschaft an die Mitarbeiter und das Management, wie dpa am Sonntag meldete. Darin geht es um die Strategie unter dem neuen Continental-Chef Nikolai Setzer und die Aussichten in den kommenden Monaten. Bei den laufenden Kürzungen bräuchten die Beschäftigten in Deutschland zudem dringend mehr Klarheit. (dpa/jW)