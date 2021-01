Festnahmen bei Demo in Brüssel

Brüssel. Bei nicht genehmigten Demonstrationen gegen die belgischen Anticoronamaßnahmen sind am Sonntag in Brüssel mindestens 200 Menschen festgenommen worden. Unter letzteren seien auch viele »Fußballfans«, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dpa. Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort, nachdem es in den benachbarten Niederlanden zu Ausschreitungen bei Protesten gegen Ausgangsverbote gekommen war. In Belgien herrscht seit Wochen ein nächtliches Ausgangsverbot, ohne dass es zu Gewalttaten gekommen war. (dpa/jW)