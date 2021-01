KP-Chef Vietnams im Amt bestätigt

Hanoi. Beim Kongress der Kommunistischen Partei Vietnams ist am Sonntag Generalsekretär Nguyen Phu Trong, der seit 2018 auch Staatspräsident ist, für eine dritte Amtszeit bestätigt worden. Die Partei wählte zudem ein neues 18köpfiges Politbüro für die nächsten fünf Jahre. Der alle fünf Jahre stattfindende Parteitag der KP ist das wichtigste politische Ereignis in dem südostasiatischen Land. Das für Dienstag vorgesehene Ende des Kongresses in der Hauptstadt Hanoi wurde den Angaben nach wegen der Coronapandemie auf Montag vorverlegt. (dpa/jW)