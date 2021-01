Italien: Lockerung von Coronaregeln

Rom. Während in vielen EU-Ländern die Coronaregeln weiter streng bleiben, lockert Italien an diesem Montag die Beschränkungen in vielen Gebieten. 16 Regionen seien dann in der »gelben« Coronazone mit den lockersten Regeln, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Unter anderem wechseln Latium mit der Hauptstadt Rom und die Lombardei von Orange auf Gelb. Das bedeutet, dass die Menschen dort wieder in Bars und Restaurants bis zum Abend am Tisch bewirtet werden dürfen. Ab 18 Uhr können die Lokale Bestellungen weiter zum Mitnehmen verkaufen. Außerdem dürfen die Museen von Montag bis Freitag wieder für Besucher öffnen. (dpa/jW)