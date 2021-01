Wien: Polizei findet Arsenal von Nazimaterial

Wien. Österreichische Ermittler haben ein Arsenal von Material aus der Nazizeit in einer Wohnung in Wien sichergestellt. Der mutmaßliche Besitzer sagte nach Polizeiangaben, er habe dies teils für eine Statistenrolle als Requisiten gebraucht. Der Besitz solcher Materialien ist in Österreich verboten. Der 46jährige Ungar wurde angezeigt, wie die Polizei am Sonnabend berichtete. Die Durchsuchung der Wohnung hatte am Freitag im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens stattgefunden. (dpa/jW)