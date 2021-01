Libyen: Kandidaten für Übergangsregierung

Genf. Insgesamt 45 Kandidaten bewerben sich für das dreiköpfige Präsidium und das Ministerpräsidentenamt der geplanten Übergangsregierung für Libyen. Das berichtete das UN-Büro, das die Friedensbemühungen unterstützt (UNSMIL), am Sonnabend abend in Genf. Die Übergangsregierung soll das Land bis zu den geplanten Wahlen am 24. Dezember führen. Wer die vier Positionen einnimmt, entscheiden die 75 Teilnehmer des innenpolitischen Dialogforums, das kommende Woche in der Schweiz tagt. Wo genau, hält die Mission UNSMIL geheim. Das Ergebnis soll kommenden Freitag bekanntgegeben werden. (dpa/jW)