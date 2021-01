Tote nach Anschlag in Mogadischu

Mogadischu. Inmitten von Somalias Hauptstadt Mogadischu ist es zu einem Anschlag auf ein Hotel gekommen, der mehrere Menschen das Leben kostete. Ein Selbstmordattentäter in einem Auto habe sich am Sonntag vor dem Eingang des Hotels »Afrik« in die Luft gesprengt, berichtete ein dpa-Reporter, der vor Ort war. Nach der Explosion sei es zu Schüssen gekommen. Wer hinter dem Angriff steckte, war bis jW-Redaktionsschluss unklar. (dpa/jW)