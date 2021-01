Guterres: Kuba von US-»Terrorliste« nehmen

New York. UN-Generalsekretär António Guterres erwartet, dass die neue US-Regierung Kuba wieder von Washingtons Liste derjenigen Staaten streicht, die den Terrorismus fördern. Das erklärte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Freitag (Ortszeit) in New York. Laut Dujarric hatte Guterres gegenüber dem ständigen Vertreter Havannas bei der UNO, Pedro Luis Pedroso, während eines vorangegangenen Treffens bereits sein Missfallen über das einseitige Vorgehen der USA ausgesprochen. Neun Tage vor Ende der Amtszeit Donald Trumps hatte dessen Regierung Kuba erneut auf die Liste gesetzt, von der das Land 2015 unter Barack Obama gestrichen worden war.