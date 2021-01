Massenweise Festnahmen

Maxim Shemetov/REUTERS Festnahme eines Unterstützers des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny am Sonntag in Moskau

In Russland hat es am Sonntag wieder Demonstrationen von Anhängern des inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny gegeben. Nach Angaben von mit den Regierungsgegnern sympathisierenden Medien fanden solche Kundgebungen in rund 80 Städten im ganzen Land statt. Teilnehmerzahlen sind nur schwer zu ermitteln, sie dürften aber landesweit im fünfstelligen Bereich gelegen haben – mit großen lokalen Unterschieden. So wurde von der Demonstration in der 800.000-Einwohner-Stadt Chabarowsk berichtet, es seien mehr Polizisten auf der Straße gewesen als Demonstranten. Ähnlich war es wohl auch in Petropawlowsk-Kamtschatskij oder im karelischen Petrosawodsk.

In Nowosibirsk und St. Petersburg dagegen versammelten sich jeweils einige tausend Menschen. In Moskau lieferte sich die oppositionelle Menge ein Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei, die bereits bis zum Mittag (Ortszeit) landesweit rund 1.500 Menschen festnahm. Große Teile des Moskauer Stadtzentrums waren abgesperrt, die dort gelegenen Metrostationen wurden nicht mehr angefahren, der mobile Zugang zum Internet war gestört. In Nowosibirsk stellte die U-Bahn ganz den Betrieb ein. Die russische Medienaufsicht drohte Portalen, die »überhöhte Teilnehmerzahlen an ungesetzlichen Versammlungen« oder andere »Fakes« vermeldeten, Blockaden und sofortige Geldstrafen ab umgerechnet 10.000 Euro an.

Die Demonstranten skandierten Parolen wie »Putin, du Dieb«, »Putin, tritt ab« oder »Russland wird frei sein« und schwenkten Toilettenbürsten, die zum Symbol der Nawalny-Kampagne geworden sind. Wie bereits am 23. Januar gehörte die Mehrzahl der Demonstrierenden der Alterskohorte unter 35 Jahren an. Es ist offenkundig die Generation, auf die Nawalny und seine Anhänger setzen: Sie hat die Verelendung der neunziger Jahre, aus deren Überwindung Russlands Präsident Wladimir Putin den Großteil seiner Legitimität in der mittleren und älteren Generation zog und teilweise weiter zieht, nicht mehr bewusst erlebt. Dabei sind Putins Zustimmungswerte einstweilen weitgehend stabil. Ein Rückgang bei den Werten zum Vertrauen in ihn von 55 auf 53 Prozent, über den vor einigen Tagen das Umfrageinstitut FOM berichtete, hält sich bei genauerem Hinsehen im Rahmen der langjährigen Schwankungsbreite.