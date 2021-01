Cicely Tyson gestorben

Die US-amerikanische Schauspielerin Cicely Tyson ist tot, das teilte Tysons Manager am Donnerstag nachmittag mit. Sie gehörte Anfang der 60er Jahre zu den ersten Afroamerikanerinnen mit einer Hauptrolle in einer TV-Serie und holte mehrere Emmys, darunter als Hauptdarstellerin in dem Fernsehfilm »The Autobiography of Miss Jane Pittman« (1974), in dem sie eine frühere Sklavin spielte, die auf ihr Leben zurückblickt. In den 80ern war Tyson mit dem Jazzer Miles Davis verheiratet. 2018 wurde sie mit einem Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Tyson wurde 96 Jahre alt. (dpa/jW)