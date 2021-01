Ausbeutung für alle

imago/Westend61 Aufgepasst, Studis: Klassismus ist nicht klasse

Der Begriff des Klassismus schickt sich derzeit an, in den elitären Kreis linker Grundbegriffe aufgenommen zu werden. Das passt nicht allen. In junge Welt kritisierte David Pape am 2. Januar, der Ansatz des Klassismus würde strukturelle Fragen von Armut vernachlässigen und damit den Klassenkampf individualisieren und moralisieren. Ihm entgegneten die Autorinnen Frieda und Caro (KIKK) von der Antiklassistischen Assoziation (jW vom 23.1.2021), antiklassistische Arbeit beinhalte ausdrücklich auch die »Sichtbarmachung von Ausbeutung in der kapitalistischen Gesellschaft«. Die marxistische Klassenanalyse müsse allerdings um die Aufdeckung struktureller Diskriminierung im Alltag und den Kampf gegen verinnerlichte Abwertungserfahrungen ergänzt werden.

Das Unglück, gleich zu sein

Die Klassengesellschaft, so die dahinterliegende Annahme, werde nicht allein durch das ökonomische Verhältnis von Kapital und Arbeit, sondern darüber hinaus durch kulturelle und symbolische Mechanismen der Aus- und Abgrenzung aufrechterhalten. Denn diese rufen bei den Betroffenen Schamgefühle hervor, die die Ausbildung eines gemeinsamen Klassenbewusstseins und damit eine kollektive Interessenorganisation verhindern. Ein zeitgemäßer Antikapitalismus, so der Klassismusansatz, müsse daher beides zugleich leisten: zum einen die theoretische Auseinandersetzung mit den ökonomischen Mechanismen von Ausbeutung, zum anderen die praktische Antidiskriminierungsarbeit.

Einmal abgesehen davon, dass die Erklärung von Ausbeutung im Rahmen des Klassismusansatzes zumeist nur programmatische Forderung bleibt, führt die identitätspolitische Strategie einer Anerkennung der Arbeiteridentität in eine Sackgasse. Warum? Ein Ziel von Antidiskriminierung besteht in der Gleichbehandlung aller Menschen. Die Forderung nach einer gleichberechtigten Integration in den kapitalistischen Normalbetrieb kann aber nur aufstellen, wer sowohl das Prinzip der Aneignung von unbezahlter Mehrarbeit als auch den Zusammenhang von Ausbeutung und formaler Gleichheit nicht verstanden hat. Unter der Voraussetzung von Privateigentum an Produktionsmitteln führt die Überwindung von Diskriminierung für die allermeisten Menschen lediglich dazu, ihre Arbeitskraft frei und gleich verkaufen zu müssen. Nun ist aber das Dasein als produktiver Arbeiter kein Glück, sondern ein Pech, wie bereits Karl Marx feststellte. Ein noch größeres Unglück ist es freilich, im Kapitalismus nicht einmal mehr ausgebeutet zu werden.

Unnötiger Umweg

Nun würden die Anhängerinnen und Anhänger des Klassismusansatzes Marx wahrscheinlich sogar zustimmen. Allerdings, so ihr Einwand, brauche es aus ganz praktischen Gründen den Kampf gegen individuelle, institutionelle und strukturelle Diskriminierung entlang von Klassenherkunft und -position: Der positive Bezug auf die eigene Lohnarbeiteridentität sei die Voraussetzung für ein gemeinsames Klassenbewusstsein. Die Klassengesellschaft, so wird behauptet, reproduziere und stabilisiere sich nämlich nicht zuletzt durch Scham und Selbststigmatisierung von Menschen, die sich ihr schlechtes Abschneiden in der Konkurrenz selbst anlasten. Die Individualisierung der Erfahrung des Scheiterns verhindere letztlich kollektive Organisation. Antidiskriminierungsarbeit verfolgt das Ziel der identitätspolitischen Anerkennung der zugewiesenen Position im Produktionsprozess. Das Erkennen »der eigenen Klassenposition in der hierarchisch strukturierten Arbeiterklasse«, so die Autorinnen der Antiklassistischen Aktion, löse zwar »keine Systemänderung aus«, eröffne doch aber »konkrete Handlungsmöglichkeiten«.

Die ausdrücklich strategische Nutzung identitätspolitischer Konzepte, um Klassenbewusstsein zu schaffen, wird oft auch mit der Geschichte der Arbeiterbewegung begründet: Die Arbeiterbewegung sei doch schließlich auch eine Form von Identitätspolitik gewesen. Nun hat allerdings die affirmative Bezugnahme auf das Lohnarbeiterdasein in der Vergangenheit keineswegs zur Kritik der Arbeit und einem Ende von Ausbeutung geführt. Im Gegenteil. Die Glorifizierung der Arbeiterkultur (Proletkult), die Identifikation mit dem eigenen Betrieb (Produktstolz) und die Vorstellung »ehrbarer Arbeit« leisteten auch sozialdemokratischem Reformismus Vorschub.

Und warum den Umweg über Identitätspolitik einschlagen, anstatt die unterschiedlichen Varianten von Armut »in einen systematischen Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Klassenteilung zu bringen«, wie David Pape in seinem Beitrag schreibt. Die Einsicht in die Ausbeutung der lohnarbeitenden Klasse reicht als Anlass vollkommen aus, um die Systemfrage zu stellen.

Allerlei Missverständnisse

Nun beschreibt der Klassismusbegriff ein reales Phänomen und sollte daher nicht vorschnell als nutzlos verworfen werden. Allerdings müssten Gegenstand und Reichweite des Begriffs genauer gefasst werden.

Soziale Ungleichheit kommt bei den antiklassistischen Aktivistinnen und Aktivisten nicht zuerst als Klassenkonflikt, sondern primär als Folge einer Abschottung sozialer Milieus innerhalb der lohnabhängigen Bevölkerung vor – ­daher ist eines ihrer bevorzugten Themen die Situation von Arbeiterkindern an der Universität. Während das zentrale Kriterium der marxistischen Klassenanalyse die Stellung zu den Produktionsmitteln ist, meinen Klassismusanhänger und -anhängerinnen die Vielfalt sozialer Milieus, wenn sie von Klassen reden. Damit erweist sich der Klassismusbegriff als Quelle für allerlei Missverständnisse, weil er nahelegt, es ginge um Klassenkämpfe im marxschen Sinne, während er sich in Wahrheit mit Distinktionsstrategien und Refeudalisierungstendenzen sozialer Milieus beschäftigt.

Gegen diese Wettbewerbsverzerrung werden Chancengleichheit und soziale Mobilität eingefordert, die die bürgerliche Gesellschaft wie eine Monstranz vor sich herträgt, die in der Realität aber systembedingt ausbleiben. Ideologiekritik im Sinne des Klassismusansatzes besteht darin, wie Pape schreibt, »die bürgerliche Gesellschaft anhand ihrer eigenen Ansprüche zu blamieren«. Anstatt allerdings zu beklagen, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit permanent an ihren eigenen Werten und Normen scheitert, müsste vielmehr gezeigt werden, wie eben diese Werte und Normen den beklagenswerten Zustand der Gesellschaft hervorbringen.