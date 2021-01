Und wieder rauf

Der lettische Dirigent Andris Nelsons (42) kehrt auf den Grünen Hügel zurück. Er soll in diesem Jahr zwei Konzerte im Bayreuther Festspielhaus dirigieren, wie Intendantin Katharina Wagner am Freitag bestätigte. Nelsons, seit 2018 Gewandhauskapellmeister in Leipzig, hatte für einen der fast schon traditionellen Bayreuther Eklats gesorgt, als er 2016 – wenige Wochen vor der Premiere– als Dirigent des »Parsifal« überraschend das Handtuch warf und um Auflösung seines Vertrages bat. Hartmut Haenchen übernahm den Job. Gemunkelt wurde damals, dass sich Musikdirektor Christian Thielemann zu sehr in Nelsons’ Arbeit eingemischt habe. Offiziell bestätigt hat das niemand. (dpa/jW)