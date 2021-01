Energiebranche: Mehr Geld für Beschäftigte

Essen. In der Energiebranche gibt es auch in Coronazeiten Tariferhöhungen. Die Gewerkschaft Verdi hat für rund 35.000 Beschäftigte bei dem Essener Energiekonzern Eon und dem in Bayreuth ansässigen Übertragungsnetzbetreiber Tennet Gehaltserhöhungen von 2,3 Prozent ab dem 1. Januar 2021 sowie um weitere 1,5 Prozent ab dem 1. Juni 2022 vereinbart. Außerdem sollen die Beschäftigten eine steuer- und sozialabgabenfreie Coronasonderzahlung in Höhe von 1.000 Euro erhalten, wie ­Verdi am Freitag mitteilte. (dpa/jW)