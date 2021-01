China exportierte über 220 Milliarden Masken

Beijing. China hat im vergangenen Jahr mehr als 220 Milliarden Schutzmasken exportiert. Wie das chinesische Handelsministerium am Freitag mitteilte, verschiffte das Land zudem 2,3 Milliarden Schutzausrüstungen und eine Milliarde Coronatests. In China war das neuartige Virus Ende 2019 entdeckt worden. Die Exporte von medizinischer Ausrüstung trugen entscheidend zum wirtschaftlichen Aufschwung des Landes bei und hatten einen erheblichen Anteil am chinesischen Außenhandel. Allein die Masken hatten einen Wert von 340 Milliarden Yuan (43,5 Milliarden Euro). (AFP/jW)