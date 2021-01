Herdenimmunität in Brüssel

imago images/Belga Rabiate Methoden: Ermittler beschlagnahmten bei Astra-Zeneca Unterlagen und Proben

Noch bevor er in der EU auch nur zugelassen wurde, hat er den ersten harten Post-Brexit-Konflikt zwischen der Union und Großbritannien ausgelöst: der Covid-19-Impfstoff, den der britisch-schwedische Pharmakonzern Astra-Zeneca produziert. Die Ankündigung des Unternehmens, der EU im ersten Quartal 2021 statt 80 womöglich nur 31 Millionen Impfdosen liefern zu können, hat in Brüssel zu enormen Protest geführt: Die Union, wegen ihrer fatal verschleppten Impfkampagnen ohnehin unter Druck, überzieht Astra-Zeneca seit rund einer Woche mit heftigen Attacken.

Der Streit um den Impfstoff ist komplex. Astra-Zeneca produziert das Vakzin nicht alleine, sondern in Kooperation mit Unternehmen auf mehreren Kontinenten, um von regionalen Standorten aus möglichst rasch möglichst viele Länder beliefern zu können. In Indien etwa laufen die Maschinen beim Serum Institute of India (SII) in der Millionenstadt Pune unweit Mumbai auf Hochtouren; in Brasilien hat die Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) in Rio de Janeiro die Produktion übernommen. Aus den unterschiedlichen Kosten, die in den jeweiligen Ländern anfallen, resultiert ein regional unterschiedlicher Preis; Astra-Zeneca selbst hat – das war eine Bedingung der Universität Oxford, die den Impfstoff entwickelt hat – zugesagt, das Vakzin vorerst ohne Profit zu vertreiben, jedenfalls bis zum Ende der Pandemie (wann das erreicht ist, definiert der Konzern allerdings selbst). Die globale Lizenzvergabe für die Produktion sowie die sehr kostengünstige Preisgestaltung haben Astra-Zeneca gestern ein ausdrückliches Lob der Entwicklungsorganisation »One Deutschland« eingebracht.

Ebenso wie für Indien hat Astra-Zeneca auch für die EU eine eigene Produktionskette aufgebaut. Das Impfserum selbst wird dabei in zwei Werken in Belgien und in den Niederlanden hergestellt. Laut Angaben des Konzerns beruht die aktuelle Verzögerung bei der Impfstoffproduktion auf Anlaufschwierigkeiten in dem belgischen Werk. In der Tat hat es Anlaufschwierigkeiten auch in Großbritannien gegeben (nicht anders übrigens als bei Biontech/Pfizer). Allerdings hatte Astra-Zeneca dort deutlich mehr Zeit, sie zu beheben: London hatte den Impfstoff bereits im Mai bestellt, während die EU die Vertragsunterzeichnung – und damit auch den Startschuss für den Aufbau der Produktionskette – bis August verzögerte. Diese drei Monate fehlen nun. Nebenbei – auch das SII in Pune hatte seinen Lizenzvertrag bereits Anfang Juni unter Dach und Fach.

Die EU freilich zweifelt die Darstellung von Astra-Zeneca an und unterstellt dem Konzern, sie faktisch betrogen zu haben. Am Donnerstag rückten auf Antrag der EU-Kommission Ermittler in der belgischen Impfstoffabrik an und beschlagnahmten Unterlagen und Proben. Das rabiate Vorgehen beruht darauf, dass die EU behautet, Astra-Zeneca habe sich völlig bedingungslos zur Lieferung einer bestimmten Zahl an Impfdosen unmittelbar nach der Zulassung des Impfstoffs verpflichtet. Astra-Zeneca-Chef Pascal Soriot hingegen hat bekräftigt, der Liefervertrag enthalte – wegen der Unwägbarkeiten beim Produktionsanlauf eines in Höchstgeschwindigkeit entwickelten Vakzins – eine »Best Effort«-Klausel, die im Falle nachvollziehbarer Anlaufschwierigkeiten Verzögerungen zulässt. Die EU hat die Existenz einer solchen Klausel offen bestritten. Allerdings gibt der Vertragstext, der gestern – mit diversen Schwärzungen – offengelegt wurde, Soriot recht: Das Dokument enthält die fragliche »Best Effort«-Klausel in der Tat. Zudem wird die ersatzweise Nutzung von Fabriken außerhalb der EU, die Brüssel aktuell verlangt, Astra-Zeneca explizit freigestellt (Punkt 5.4: »may (…), if appropriate«).

Heftige Reaktionen nicht zuletzt in Großbritannien hat ausgelöst, dass die EU ihren Streit mit Astra-Zeneca, einem Privatunternehmen, auf die zwischenstaatliche Ebene hebt. So droht sie seit Wochenbeginn immer wieder, Lieferungen von Biontech/Pfizer in das Vereinigte Königreich zu beschlagnahmen und unter ihren Mitgliedstaaten zu verteilen, wenn Astra-Zeneca nicht einknickt und Brüssel mit Impfdosen versorgt, die vertraglich für London vorgesehen sind. Sollte die EU diesen Schritt tatsächlich gehen, um ihre eigenen Versäumnisse beim arg verschleppten Bestellen des Impfstoffs wettzumachen, dann verzögerte sich das Erreichen der heißersehnten »Herdenimmunität« – bei einer Impfquote von 75 Prozent – im Vereinigten Königreich laut Berechnungen des Londoner Analyseinstituts Airfinity vom 14. Juli bis zum 1. September. Zwar wäre das immer noch früher als der Zeitpunkt, zu dem die EU auf Herdenimmunität hoffen kann: Airfinity geht aufgrund der schleppenden Abläufe in der EU aktuell vom 21. Oktober aus. Das ändert nichts daran, dass in Großbritannien der Unmut über den angedrohten Vakzinexportstopp heftig ist. Exgesundheitsminister Jeremy Hunt, übrigens ein einstiger »Brexit«-Gegner, warnte, Brüssel werde damit »die Wirtschaftsbeziehungen eine Generation lang vergiften«.