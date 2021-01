Dramatische Situation am Arbeitsmarkt

imago images/Rupert Oberhäuser Zu teuer für Arme: FFP2-Masken

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) forderte am Freitag die kostenlose Bereitstellung von FFP2-Masken:

Im Kampf gegen die Coronapandemie setzt die Politik nun auf FFP2-Masken. Doch dabei handelt es sich nicht um organisierten Gesundheitsschutz! Einkommensschwache – deren Zahl aufgrund von Kurzarbeit, Jobverlust und Schließungen von Kleinstbetrieben steigt – müssen sich im Grunde zwischen dem Kauf einer neuen Maske oder einer Mahlzeit entscheiden. FFP2-Masken sind eine Extraausgabe. Doch aus welchem Sparstrumpf soll die erfolgen angesichts des Kurzarbeitergeldes, welches nur 30 Prozent der Arbeitgeber aufstocken?

(…) Es ist ein Anfang, aber keine Lösung, an Hartz-IV-Empfänger zehn kostenlose FFP2-Masken auszugeben. Es braucht einen organisierten Gesundheitsschutz – also kostenlose Maskenausgabe in der erforderlichen Anzahl!

Als DKP sehen wir den Schutz der Kolleginnen und Kollegen in den sogenannten systemrelevanten Branchen (Supermärkte, öffentlicher Verkehr, Gesundheitswesen, Ämter, etc.) sowie aller Bürgerinnen und Bürger als sinnvolle Maßnahme. Durch das Tragen einer FFP2-Maske ist das gegeben.

Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten ausreichend mit kostenlosen FFP2-Masken versorgen. Zusätzliche Erholungszeiten, die durch das Tragen der Masken aus Arbeitsschutzgründen nötig werden, sind als Bestandteil der regulären Arbeitszeit zu gewähren. Wer nicht in Beschäftigung steht, dem müssen die FFP2-Masken gratis in ausreichender Anzahl vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Eine kostenlose Maskenausgabe hat es bisher teils für über 60jährige gegeben. Doch das reicht nicht.

Einkaufen, das Fahren mit Bus und Bahn oder der Besuch beim Arzt sind Grundbedürfnisse – denen jede/r Bürger/in, egal mit welchem Einkommen, nachkommen muss. Doch derzeit ist dies – mehr denn je – vom Geldbeutel abhängig.

Die DKP fordert:

– Gratis-FFP2-Masken in ausreichender Anzahl für alle hier lebenden Menschen!

– Kurzarbeit auf 100 Prozent des Lohns – ohne Anrechnung von Urlaubstagen!

– Geld ist genug da! Die Reichen sollen zahlen – runter mit der Rüstung!

Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Freitag zum aktuellen Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit:

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt wird immer dramatischer. Viele Beschäftigte sind immer länger in Kurzarbeit und wissen nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. 60 bzw. 67 Prozent mit Kind, aber selbst 70 bzw. 77 Prozent nach vier Monaten sind bei einem niedrigen Lohn, zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe, zum Leben einfach zuwenig. Viele müssen auf ihr Erspartes zurückgreifen, wenn sie denn welches haben, oder sie beantragen Hartz IV. Das Kurzarbeitergeld muss sofort auf 90 Prozent des Nettoentgelts erhöht werden – für diejenigen, die nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommen, auf 100 Prozent. Das fordern wir seit Beginn der Krise. Doch die Bundesregierung tut zuwenig und lässt die Menschen im Stich. Allgemein hat die Coronapandemie die Einkommenssituation von Millionen Menschen deutlich verschlechtert, insbesondere von denjenigen, die vorher schon nicht viel hatten. (…)