Shell muss Bauern in Nigeria entschädigen

Den Haag. Das Tochterunternehmen des Ölkonzerns Shell in Nigeria muss nach einem Gerichtsurteil Bauern in dem Land für Ölverschmutzung entschädigen. Das Unternehmen sei haftbar für Verseuchungen durch Öllecks 2004 und 2005, stellte das Berufungsgericht in Den Haag am Freitag fest. Die Höhe der Entschädigung muss später bestimmt werden. Der britisch-niederländische Mutterkonzern mit Sitz in Den Haag sei zwar nicht direkt haftbar, wie das Gericht urteilte. Der Konzern habe aber eine »Sorgfaltspflicht« und wurde dazu verurteilt, alte Ölleitungen mit Sensoren zur Entdeckung von Lecks auszurüsten. (dpa/jW)