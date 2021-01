Chef des IS im Irak bei Luftangriff getötet

Bagdad. Der Chef der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) im Irak ist bei einem Luftangriff getötet worden. Abu Jassir Al-Issawi sei nahe der nordirakischen Stadt Kirkuk ums Leben gekommen, teilte der Sprecher der von den USA angeführten »Anti-IS-Koalition« am Freitag über Twitter mit. Sein Tod sei ein weiterer »bedeutender Schlag« gegen die Bemühungen des IS, im Irak wiederzuerstarken. Die Dschihadisten hatten vor einigen Jahren große Gebiete im Irak und in Syrien kontrolliert und dort ein Kalifat ausgerufen. Sie sind dort mittlerweile militärisch besiegt, aber weiter aktiv. (dpa/jW)