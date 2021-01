USA und Taliban: Streit über Abkommen

Washington. Die US-Regierung und die Taliban haben sich gegenseitig Verstöße gegen das vor knapp einem Jahr geschlossene Friedensabkommen vorgeworfen. Die Aufständischen hielten sich nicht an die Verpflichtungen, ihre Gewaltakte zu reduzieren und ihre Verbindungen zum »Extremistennetzwerk« Al-Qaida zu kappen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag (Ortszeit). Ein Taliban-Sprecher warf den USA daraufhin vor, durch Bombardierungen von Zivilisten »fast täglich« das Abkommen zu brechen. Laut Kirby will die Regierung des neuen Präsidenten Joseph Biden dennoch an dem Abkommen mit den Taliban festhalten. (AFP/jW)