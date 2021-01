Reaktion in Etappen

Stanisław Loba, CC BY-SA 4.0/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>/commons.wikimedia.org/wiki/File:Julia_Przy%C5%82%C4%99bska_-_I_Prezes_Trybuna%C5%82u_Konstytucyjnego.jpg Erfüllungsgehilfin der rechten Regierungspartei: Die von der PiS in ihr Amt gehobene Verfassungsrichterin Julia Przylebska

Als in Polen 1989 der Realsozialismus unterging, galt dort wie in allen sozialistischen Ländern – mit Ausnahme Rumäniens – eine Fristenregelung. Innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen war der Abbruch legal. Kaum war die »Freiheit« wieder »errungen«, begann die katholische Kirche des Landes gegen diese Regelung vorzugehen. Sie berief sich dabei neben ihren Vorstellungen vom »Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod« ausdrücklich auf ihren Beitrag zum »Sturz der Kommune«, der nun in Gestalt politischen Einflusses honoriert werden müsse. Zwei Millionen Unterschriften, die eine Bürgerinitiative für die Beibehaltung der Fristenlösung sammelte, wurden vom Gesetzgeber ignoriert.

1993 wurde ein sogenannter Abtreibungskompromiss verabschiedet. Er erklärte Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich für illegal, allerdings in vier Situationen für straffrei: der medizinischen Indikation (Gefahr für Leib und Leben der Mutter), der kriminologischen (Schwangerschaft als Folge von Vergewaltigung oder Inzest), der embryopathologischen (absehbare schwere gesundheitliche Schäden oder fehlende Lebensfähigkeit des Fötus) und bei einer weit gefassten sozialen Indikation.

Zweiter Anlauf

Dass letztere noch in das Gesetz aufgenommen wurde, sollte offenkundig beschwichtigen – es schien ja in der Praxis nicht soviel zu ändern. Aber dieser Zustand hielt nicht lange an. Schon 1997 kippte das polnische Verfassungsgericht die soziale Indikation mit einem Argument, auf das sich das heutige Verfassungsgericht ausdrücklich beruft: Man könne, so damals die Richter unter dem Vorsitz des im liberalen Polen bis heute verehrten Professors Andrzej Zoll, nicht das Lebensrecht des Embryos mit nachrangigen Rechten wie dem Wohlbefinden, den Berufsaussichten oder den Wohnverhältnissen der Frau relativieren. Mit dieser Version des »Abtreibungskompromisses«, der damals schon eine der restriktivsten Regelungen in Europa war, lebte Polen 23 Jahre.

Was die PiS jetzt ihr Verfassungsgericht hat urteilen lassen, ist schon der zweite Anlauf, diesen »Kompromiss« in Frage zu stellen. Ein erster Versuch wurde 2016 abgebrochen, als die Beratung eines vollständigen Abtreibungsverbots im Sejm unerwartet starke gesellschaftliche Proteste ausgelöst hatte. Hunderttausende waren damals auf die Straßen gegangen. Der jetzige zweite Vorstoß war gesetzgebungstechnisch unauffälliger: 19 Abgeordnete hatten im Sommer 2020 eine Normenkontrollanfrage gestellt, ob die embryopathologische Indikation denn rechtens sein könne. Die Regierung hatte offiziell nichts damit zu tun.

Rechtsgeschichtlich ist das, was das Verfassungsgericht unter dem Vorsitz der von der PiS ins Amt gehobenen Julia Przylebska nun beschlossen hat, die Anwendung der Zollschen Logik auf die embryopathologische Indikation. Einzig eine mit der Schwangerschaft verbundene Gefahr für das Leben der Mutter könne es erlauben, eine Abwägung mit dem Lebensrecht des Embryos vorzunehmen. Rechte der künftigen Mutter reichten dazu nicht aus, auch nicht die Erinnerung daran, dass die Fürsorge des polnischen Staates für »das Leben« schlagartig nachlässt, wenn ein Kind mit Behinderungen geboren wird.

So liegt das Pflegegeld für Kinder mit schwersten Behinderungen, nach Auslaufen des Kindergelds von 110 Euro, bei umgerechnet etwa 400 Euro und damit um ein Drittel unter dem gesetzlichen Mindestlohn. Und das, obwohl die Pflegeperson ausdrücklich nichts dazuverdienen darf, und obwohl in 90 Prozent der Fälle Mütter die Pflege allein übernehmen müssen. Ein Abbruch könnte demnach auch als rationaler Schritt zur »Rettung« der ebenfalls von der Verfassung geschützten Familie begründet werden.

»Hintertürchen«?

Dass die medizinische Indikation erhalten blieb, bewerten manche polnische Kommentatoren als »Hintertürchen«, das die PiS in dem Urteil gelassen habe. Denn implizit wird, wenn Leben gegen Leben abgewogen werden kann, eine potentielle Nachrangigkeit des »ungeborenen Lebens« gegenüber dem der Mutter eingeräumt. Erhalten blieb auch die kriminologische Indikation, obwohl das eigentlich unlogisch ist. Denn wenn Gerichtspräsidentin Przylebska in ihrer Begründung schrieb, der Abbruch aus embryopathologischen Gründen sei nicht erlaubt, weil ja nicht alle Frauen, die ein Kind mit Behinderung zur Welt brächten, deshalb Traumata davontrügen, dann könnte man dasselbe auch für eine Schwangerschaft als Folge unerlaubter Handlung behaupten. Was auch schon geschehen ist.

An dieser Stelle fürchteten Przylebska und Kollegen aber offensichtlich den Vorwurf, die Regierung dulde Vergewaltigung und Kindesmissbrauch. So ließ Przylebska diese Bestimmung, die ohnehin nicht oft zum Tragen kam, im Gesetz stehen. Von den etwa 1.100 legalen Schwangerschaftsabbrüchen des Jahres 2019 in Polen entfielen auf die kriminologische Indikation genau zwei. Ruhe geben die sogenannten Lebensschützer mit dem aktuellen Urteil dennoch nicht: Ihre Wortführerin Kaja Godek hat schon angekündigt, als nächstes diese Indikation angreifen zu wollen.