Russland bietet EU Coronaimpfdosen an

Moskau. Russland hat der EU wegen der Impfmittelknappheit angeboten, mit seinem Vakzin aushelfen. Im zweiten Quartal könnten 100 Millionen Dosen von »Sputnik V« geliefert werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds am Freitag in Moskau mit, der das Vakzin mitfinanziert und im Ausland vermarktet. Damit könnten 50 Millionen Menschen geimpft werden. Voraussetzung sei, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Wirkstoff zulasse. Ein ­entsprechender Antrag war in der vergangenen Woche eingereicht worden. (dpa/jW)