Neu-Delhi: Explosion nahe israelischer Botschaft

Neu-Delhi. In der Nähe der israelischen Botschaft im Zentrum der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat es eine Explosion gegeben. Dabei wurde nach ersten Informationen niemand verletzt, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Eine unkonventionelle Sprengvorrichtung von sehr geringer Intensität sei am Freitag abend (Ortszeit) explodiert, wobei Fenster von mindestens drei Autos beschädigt worden seien. Die Sprengvorrichtung sei in einem Plastikbeutel verpackt auf dem Gehsteig gewesen, berichtete der Fernsehsender NDTV. Der Vorfall ereignete sich an dem Tag, an dem Indien und Israel 29 Jahre diplomatische Beziehungen feierten, wie es in einem Tweet der Botschaft hieß. (dpa/jW)