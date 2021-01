»Sputnik V« gelandet

Juan Karita/AP/dpa

Bolivien hat eine erste Lieferung von rund 20.000 Dosen des russischen Coronaimpfstoffs »Sputnik V« erhalten (siehe Bild). Der linke Präsident Luis Arce nahm das Mittel am Flughafen von La Paz in Empfang, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Insgesamt hat das südamerikanische Land 5,2 Millionen Dosen bestellt. Die Impfung in dem Andenstaat soll freiwillig und kostenlos sein. Zunächst werde unter anderem medizinisches Personal immunisiert, hieß es. (dpa/jW)