Astra-Zeneca-Vakzin: Zulassung in EU empfohlen

Amsterdam. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung für den Coronaimpfstoff des britisch-schwedischen Konzerns Astra-Zeneca in der EU empfohlen. Die Zulassung soll für Personen ab 18 Jahren gelten. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen. Damit ist der Weg frei für den dritten Impfstoff gegen Covid-19 in der EU. In Großbritannien wird das Präparat, das Astra-Zeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat, bereits seit Anfang Januar großflächig eingesetzt. In der EU sind bisher nur die Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech sowie Moderna zugelassen. Der Impfstoff von Astra-Zeneca gilt als besonders preiswert und handlich für Massenimpfungen. (dpa/jW)