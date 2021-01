Commerzbank: Verdi kritisiert Kahlschlag

Frank Rumpenhorst/dpa Commerzbank will zahlreiche Filialen schließen

Der geplante Abbau Tausender Stellen bei der Commerzbank alarmiert Verdi. Allein in Deutschland befürchtet die Gewerkschaft den Wegfall von 7.000 Vollzeitjobs bei dem Finanzinstitut. »Jetzt muss es darum gehen, die richtigen Instrumente auszuhandeln, damit Härten für die Belegschaft vermieden werden«, forderte Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann am Freitag im Gespräch mit dpa in Frankfurt am Main. Betriebsbedingte Kündigungen müssten ausgeschlossen werden.

Der Commerzbank-Vorstand will von den zuletzt knapp 40.000 Vollzeitstellen (Stand Ende September) bis 2024 weltweit rund 10.000 streichen. In einigen Bereichen, etwa in der Datenverarbeitung, sei Konzernangaben zufolge angedacht, Personal einzustellen, so dass der gesamte Abbau unter dem Strich geringer ausfallen könnte. Dazu machte der Vorstand aber bisher keine Angaben. »Solch ein massiver Stellenabbau ist in dieser Kürze nicht akzeptabel und eine Gefahr für die Stabilität der Bank«, sagte Wittmann. »Wir halten die in der neuen Strategie vorgesehene Zeitschiene für den Personalabbau bis Ende 2023 für viel zu kurz.« Das Filialnetz in Deutschland mit derzeit 790 Standorten will der Vorstand auf 450 deutlich verkleinern. Gemeinsam mit der Onlinetochter Comdirect, die gerade in den Konzern integriert wird, will die Commerzbank verstärkt auf digitale Angebote setzen.

Der deutsche Staat ist nach der Rettung in der Finanzkrise 2008/2009 mit einer Beteiligung von über 15 Prozent größter Aktionär des Geldhauses. Aus Sicht des Kovorsitzenden der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, sollte das Vorgehen der Commerzbank der Bundesregierung eine Lehre sein. »Die Weigerung der Regierung, für mit Steuergeld gerettete Unternehmen und ihre Beschäftigten auch Verantwortung zu übernehmen, rächt sich einmal wieder.« Die Bundesregierung müsse aus solchen Erfahrungen Konsequenzen ziehen und dürfe Geld nur noch unter klaren Bedingungen hinsichtlich der Unternehmenspolitik oder in Form von stimmberechtigten Anteilen an gefährdete Unternehmen geben. (dpa/jW)