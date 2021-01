Der nützliche Zivi

imago images/Team 2 Möglicherweise zwei, die für Recht und Ordnung sorgen

Die sogenannten szenekundigen Beamten, im Polizeisprech auch SKB genannt, waren in dieser Kolumne schon Thema. Die Zivis, wie sie liebevoll vom Fanvolk gerufen werden, sollen Fußballbösewichte überwachen und für Recht und Ordnung im Umfeld von Fußballspielen sorgen.

Nun konnte man in den letzten Tagen hören, dass es im Umfeld der Fans aus Mönchengladbach mit Blick auf die bevorstehende Europameisterschaft sogenannte Gefährdeansprachen von Polizeibeamten an Fans gegeben habe. Ähnliches soll auch in Köln und Leverkusen passiert sein. Für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können: Gefährdeansprachen entsprechen dem erhobenen Zeigefinger des strengen Vaters, wenn der jugendliche Sohn zum ersten Mal feiern geht. Motto: »Benimm dich, ich habe dich im Blick!«

Nun muss aber die Frage erlaubt sein, weshalb das ausgerechnet im Vorfeld einer Europameisterschaft passiert, von der niemand weiß, ob sie überhaupt stattfinden wird. Wenn doch, dürften dort kaum Fans im Stadion oder vor Ort zu finden sein. Es bedarf keiner prophetischen Fähigkeiten, um Geisterspiele auch für die EM vorherzusagen.

Wozu dann für teures Steuergeld Gefährdeansprachen durch Polizeibeamte, die von Fachbeamten ausgearbeitet werden müssen, bevor es durchs Land geht, um die entsprechenden Ansprachen durchzuführen bzw. sie in schriftlicher Form zu überreichen. Und das ausgerechnet in Zeiten von Kontaktbeschränkungen.

Haben die nichts Besseres zu tun, fragt der Fan den Fananwalt. Ich hätte da einen Vorschlag. Durch eine kleine Anfrage in der Hamburger Bürgerschaft kam heraus, dass Zivis dort in Pandemiezeiten auch zur Kontaktnachverfolgung eingesetzt werden.

Da haben wir sie doch, die nützlichen Zivis.

»Sport frei!« vom Fananwalt.