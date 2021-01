Japan: Mehr Suizide von Frauen

Tokio. Die Zahl der Suizide in Japan ist 2020 zum ersten Mal seit elf Jahren gestiegen. 20.919 Menschen nahmen sich vorläufigen Daten der nationalen Polizeiagentur zufolge das Leben, knapp vier Prozent mehr als 2019. Fast 7.000 von ihnen waren Frauen, das entspricht einem Anstieg von 14,5 Prozent, teilte die Behörde am vergangenen Freitag in Tokio weiter mit. Laut Regierung gingen 2020 in Japan Millionen prekärer Jobs verloren, von denen viele von Frauen und jungen Menschen besetzt waren. (dpa/jW)