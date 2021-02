»Aufarbeitung ist sehr lückenhaft«

FLINTA*ktion Die queerfeministische Gruppe FLINTA*ktion demonstriert am »Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen« in Berlin (25.11.2020)

Vor einem Jahr ist publik geworden, dass es auf dem Musikfestival »Monis Rache« im mecklenburgischen Tutow sexualisierte Übergriffe auf Festivalbesucherinnen gegeben hat. Was ist genau passiert?

Johanna H.: Anfang Januar 2020 wurde eine Reportage von »Strg_F« (NDR-Format für die Onlineplattformen Funk und Youtube, jW) ausgestrahlt, in der berichtet wurde, dass heimlich aufgenommenes Filmmaterial vom Festival »Monis Rache« auf Pornoplattformen veröffentlicht wurde. Der Täter, ein Mitarbeiter vom Festival, hatte versteckte Kameras in Dixi-Toiletten installiert, um später die Aufnahmen von Personen mit Vulva, also von ihm als Frauen gelesene Personen, im Internet zu verkaufen. Die Reportage war ziemlich reißerisch und traf uns Betroffene völlig unvorbereitet. In vielen von uns kamen Gefühle wie Fassungslosigkeit und Wut, aber auch Angst und Trauer hoch.

Das von linken Kollektiven aus verschiedenen deutschen Städten organisierte Festival gibt es seit 2016. In der Festivalphilosophie wird unter anderem ein antisexistischer Standpunkt vertreten. Wie wurde auf die Vorkommnisse reagiert?

Judith B.: Eine kleine Gruppe wusste schon seit ein paar Monaten von den Übergriffen, hatte den Rest der »Monis Rache«-Kollektive aber erst Anfang Januar darüber informiert. Und dann kam schon drei Tage später die Reportage raus. Das hat wohl zu noch mehr Überforderung geführt, als ohnehin schon da war. Manche Kollektive haben sich dann mit Statements zu den Übergriffen geäußert, die Taten verurteilt und sich mit den Betroffenen solidarisiert. Alle bekannten Informationen wurden zur Transparenz zusammengetragen. Aber die emotionale Care-Arbeit und die Support-Strukturen mussten von den Betroffenen selbst organisiert werden. In Berlin gab es schon Mitte Januar das erste Vernetzungstreffen und am 14. Februar eine große FLINT*-Demo. Auch in anderen Städten gab es Treffen. Einige der Gruppen sind bis heute aktiv.

Sie haben sich im Anschluss in der queerfeministischen Gruppe FLINTA*ktion zusammengefunden. Was war Ihr Ansatz?

J. H.: Wir waren hier in Berlin zunächst die Öffentlichkeits-AG der Betroffenenvernetzung und wussten schnell, dass wir auch über die Aufarbeitung der Übergriffe bei »Monis Rache« hinaus gemeinsam politisch zu feministischen Themen arbeiten wollen. Wir haben eigentlich keinen richtigen Ansatz, aber Wut und Frust, immer wieder mit sexualisierter Gewalt gegen uns konfrontiert zu sein. Und den Anspruch, gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern.

Zum »Jahrestag« am 7. Januar haben Sie einen offenen Brief zu den Entwicklungen veröffentlicht. Welches Fazit konnten Sie ziehen?

J. B.: Uns ging es darum, zu zeigen, dass die Aufarbeitung der Ereignisse sehr lückenhaft ist. Vor allem die sogenannte Erstkenntnisgruppe, also die Gruppe, die schon früher von den Übergriffen wusste, hat unserer Ansicht nach mit ihren Handlungen vor allem den Täter geschützt und die Betroffenen vergessen. Das ist an sich schon schlimm genug, aber danach gab es kaum weitere Aufarbeitung, und auch die Festival-Crew ist mehr oder weniger zerfallen. Wir als Betroffene finden es unmöglich, dass wir anscheinend die einzigen sind, die sich noch für das Thema interessieren. Es passiert so oft, dass Betroffene von Gewalt nicht nur mit dem Erlebten umgehen, sondern auch die Aufarbeitung organisieren müssen.

Ist »Monis Rache« ein Einzelfall?

J. H.: Leider nein … Im letzten Jahr wurde auch bekannt, dass auf dem »Fusion«-Festival heimlich Videoaufnahmen von duschenden Personen entstanden und auf Pornoplattformen hochgeladen worden sind. Außerdem wurden weitere Fälle sexualisierter Gewalt in mehreren linken Kollektiven in Berlin und anderen Städten öffentlich. Hieran wird deutlich: Nur auf versagende Einzelpersonen und Gruppen zu zeigen ist bei diesem Thema zu kurz gedacht! Das Problem liegt auf struktureller Ebene: Wir leben in einem patriarchalen System, das Übergriffe gegen FLINT*-Personen geradezu fördert. Und innerhalb des patriarchalen Systems sind die einzelnen Personen austauschbar, die patriarchalen Handlungen und Wirkungsweisen bleiben dieselben. Natürlich bedeutet das nicht, dass einzelne Personen keine Verantwortung übernehmen müssen. Sondern eher, dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen, damit Veränderung überhaupt stattfinden kann!

Wie schätzen Sie allgemein den Umgang der radikalen Linken mit sexualisierter Gewalt innerhalb der eigenen Strukturen ein?

J. B.: Insgesamt denken wir, dass das Bewusstsein für Diskriminierung in der Szene größer wird. Gerade in bezug auf Sexismus und sexualisierte Gewalt sind wir aber jedes Mal wieder überrascht, wie erstaunt die Szene ist, dass so etwas bei »uns« passieren kann. Diese Mischung aus Erstaunen und Scham führt dann oft dazu, dass gar nicht mehr gehandelt wird. Es gibt zwar gute Konzepte und Ansätze dafür, wie mit sexualisierter Gewalt umgegangen werden kann, aber sie finden viel zu selten Anwendung. Dabei können Veränderungen auch im Kleinen stattfinden: Rollenbilder in Frage stellen, sich mit den eigenen Privilegien auseinandersetzen, Machtstrukturen aufbrechen und als Cis-Mann auch emotionale Sorgearbeit leisten. Kurz gesagt: das Patriarchat dekonstruieren.